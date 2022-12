Vielfältige künstlerische Darbietungen im Amtshaus 13

Wien (OTS/RK) - Der gemischte Chor „Conventus Musicus“ versetzt das Publikum am Dienstag, 6. Dezember, ab 19.00 Uhr, im Festsaal im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) mit dem berührenden Programm „Durch die Nacht scheint a Liacht“ in weihnachtliche Stimmung. Eintritt: Spenden. Am Mittwoch, 7. Dezember, ist das Ensemble „Michael Jedlicka & Band“ ab 19.30 Uhr im Festsaal im Amtsgebäude am Hietzinger Kai zu Gast und erinnert dort an den Liedermacher Ludwig Hirsch (1946 - 2011). Eintritt: kostenlos. Die Vokal-Formation „Michaels Kammer-Chor“ trägt am Montag, 12. Dezember, ab 19.30 Uhr, im Amtshaus bewegende Lieder zum Advent vor. Musikalischer Leiter: Michael Hladik. Keyboard-Begleitung: Larissa Weidler. Eintritt: Spenden. Auskünfte: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing).

Eine Lesung mit der Mimin und Rezitatorin Chris Pichler findet am Dienstag, 13. Dezember, ab 19.30 Uhr, im Großen Festsaal im Amtshaus im 13. Bezirk am Hietzinger Kai 1-3 statt. Dabei sind Texte aus dem Franz Werfel-Werk „Eine blassblaue Frauenschrift“ zu hören. Moderator: Klaus Hartmann. Zutritt: kostenlos. Unter dem Titel „Nostalgisches Adventkonzert“ spielen im Amtsgebäude am Donnerstag, 15. Dezember, die Flötistin Karin Leitner sowie die Harfenistin Krassimira Ziegler. Start: 19.00 Uhr. Eintritt: gratis. Beim „Adventkonzert“ am Samstag, 17. Dezember, ab 15.30 Uhr, sorgen Keiko Uchiyama (Flöte), Maiko Hirayanagi und Erika Aida (beide: Klavier) im Amtshaus mit weihnachtlichen Liedern, Stücken aus dem „Nussknacker“ und sonstigen Kompositionen für gute Unterhaltung. Einlass: 15.00 Uhr. Zutritt: gratis. Die Kultur-Termine werden vom Bezirk unterstützt. Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften. Infos per E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Kulturelle Aktivitäten im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

