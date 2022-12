„Willkommen Österreich“ mit Andreas Goldberger und Maria Schrader am 6. Dezember in ORF 1

Anschließend in „DIE.NACHT“: „Science Busters: Per Lastenrad durch die Galaxis“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann finden sich nach zwei Wochen Sendungspause im vorweihnachtlichen „Willkommen Österreich“-Studio ein und warten wieder mit Gags, Gags, Gags auf. Zu Gast sind am Dienstag, dem 6. Dezember 2022, um 22.20 Uhr in ORF 1 der ehemalige Skispringer Andreas Goldberger, der gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, und der internationale Regie-Star Maria Schrader, die ihren neuen Film „She Said“ vorstellt. Anschließend um 23.20 Uhr erleuchten die „Science Busters“ mit einer neuen Folge „DIE.NACHT“:

Martin Puntigam, Ruth Grützbauch und Ronald Mallett widmen sich dem Thema „Per Lastenrad durch die Galaxis“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.20 Uhr

Stermann und Grissemann begrüßen den eben erst 50 gewordenen Ex-Skispringer Andreas „Goldi“ Goldberger mit Geburtstags-Gratulationen. Im „Willkommen Österreich“-Talk spricht er über seinen Alltag abseits der Schanze.

Maria Schrader ist nicht nur eine der bekanntesten Schauspielerinnen auf deutschen Theaterbühnen, sondern führte nach dem internationalen Erfolg ihrer Miniserie „Unorthodox“ nun erstmals bei einer Hollywood-Produktion Regie. Welche Vergleiche sie zwischen Broadway und Marx Palast zieht und ob Stermann und Grissemann internationales Starpotenzial haben, verrät sie im Talk.

Während sich das „Willkommen Österreich“-Team rund um die beiden Moderatoren, Maschek und Russkaja pflichtbewusst an die Arbeit macht, hat sich der Writers Room noch eine Woche Pause gegönnt. Doch auch die Vertretung kann sich sehen lassen!

„Science Busters: Per Lastenrad durch die Galaxis“ um 23.20 Uhr

Die „Science Busters“ erörtern dieses Mal: Wieviel passt auf den Gepäckträger einer Mondrakete? Muss man beim Radeln im Weltall auch Handzeichen geben? Und verdient man sein Geld langsamer, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit arbeitet? An der Seite von Kabarettist Martin Puntigam sind Dr. Ruth Grützbauch (Astronomie) und Professor Ronald Mallett (Theoretical Physicist an der University of Connecticut) im Einsatz.

Weitere Folgen des beliebten österreichischen Wissenschaftskabaretts findet man auf Flimmit (flimmit.at).

