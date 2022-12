Konzerte am Freitag und Samstag im Bezirksmuseum 21

Auskünfte und Reservierungen für 9.12. und 10.12.: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ veranstaltet 2 reizvolle Konzerte im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“): Am Freitag, 9. Dezember, musizieren dort ab 19.00 Uhr die Instrumentalist*innen Maxim Tzekov (Violine), Evgenia Epshtein (Violine), Nicolas Bernal-Montana (Viola), Vida Vujic (Violoncello) und Domonkos Peter Hartmann (Violoncello). Werke von Schubert und Glasunow ertönen an diesem Kammermusik-Abend. Karten: 15 Euro („Eintrittsspende“). Das Motto des Konzerts am Samstag, 10. Dezember, ab 18.00 Uhr, ist: „Ein Baum voll Glanz im Lichterkranz“. Dargeboten werden „Musikalische Erinnerungen an Weihnachten in Wiener und Berliner Salons der Gründerzeit“.

Gemeinsam mit anderen Künstler*innen tragen Alina Feichtinger (Mezzosopran) und Thomas Schmidt (Tenor) Melodien von Gruber, Schild, Nicolai, Reichardt, Loewe und anderen Tondichtern vor. Eintritt: Spenden (Fix-Betrag pro Person: 15 Euro). Bei beiden Veranstaltungen hat das Publikum die aktuellen Corona-Vorgaben einzuhalten. Mehr Infos und Reservierungen: Telefon 271 96 24, E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Verantwortlich für den regen Kultur-Betrieb im Bezirksmuseum Floridsdorf ist der ehrenamtlich agierende Leiter, Ferdinand Lesmeister. Unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 berichtet der Bezirkshistoriker über künftige Aktivitäten. Kontakt via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

Kultur-Termine im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse