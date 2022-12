Persönliches Engagement zählt immer! Wiener Ehrenamtswoche findet 2023 wieder statt

Wien (OTS) - Es ist fix: WIENXTRA und die Stadt Wien veranstalten 2023 erneut die Wiener Ehrenamtswoche. Die Aktion bringt dann zum dritten Mal gemeinnützige Organisationen und Schulklassen zusammen und ermöglicht Kindern und Jugendlichen ehrenamtliche Arbeit hautnah zu erleben. Vom 21.6. bis 28.6.2023 wird auch die youngCaritas Wien wieder dabei sein, eine von über 60 gemeinnützigen Organisationen und Vereinen, die bereits heuer mitgemacht haben.

„Wir verdanken den Menschen, die tagtäglich gemeinnützige Arbeit leisten, viel – ohne sie würde einiges in Wien stillstehen, egal ob im Sportverein oder Obdachlosenheim. Bei der Wiener Ehrenamtswoche kommen junge Menschen mit gemeinnützigen Organisationen zusammen und erleben diesen Spirit. Nämlich, dass Ehrenamt unsere Gemeinschaft und den Zusammenhalt fördert. Sie tragen ihn in die Stadt hinaus und zeigen mit ihrem Tun, dass auch die kleinste Geste etwas bewirken kann.“, betont Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Jugendstadtrat.

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, leisten unzählige Stunden an freiwilligem Engagement, egal ob sie als Vorstandsmitglied einen Kleingartenverein führen, Sachspenden sammeln und an Bedürftige verteilen, Mathenachhilfe geben oder Nachbarschaftsfeste organisieren – freiwilliges Ehrenamt hat viele Gesichter. Bei der Ehrenamtswoche lernen Schüler_innen gemeinnützige Organisationen kennen und packen selbst mit an. Rund 8.000 Schüler_innen haben bisher an der Aktion teilgenommen. Sie gaben Kleidung an Obdachlose aus, säuberten Sitzmöbel auf der Mariahilferstraße oder errichtetet einen Lesegarten für eine Bücherei.



Gemeinsam an einem Strang ziehen

Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA erwartet auch 2023 ein großes Interesse und rege Teilnahme an der Ehrenamtswoche: „Ehrenamt bedeutet gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Denn es bringt allen was, wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten. Bei der Ehrenamtswoche beweisen junge Menschen, dass sie anpacken wollen und wir sehen auch welche Freude sie am gemeinsamen Tun für den guten Zweck haben.“

Heuer haben über 60 gemeinnützige Organisationen und Vereine engagierten Schüler*innen den Einblick in die ehrenamtliche Arbeit ermöglicht. Eine davon ist die youngCaritas Wien. „Die Ehrenamtswoche bietet eine große Bandbreite an Möglichkeiten für junge Menschen, sich für andere einzusetzen. Dadurch erleben sie hautnah die Wirkung von sozialem Engagement. Genau deshalb sind wir seit Anfang an dabei: Um Freude an sozialem Engagement zu wecken und gemeinsam die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.“, so Alice Uhl, Leitung der youngCaritas Wien. Bei der vergangenen Ehrenamtswoche erhielt die Einrichtung Hefte, Füllfedern, Stifte und viele andere Schulsachen, die von Schüler*innen für armutsbetroffene Familien gesammelt wurden.

Ehrenamt zählt immer

Wer nicht bis zum Sommer warten will, kann jederzeit ehrenamtlich etwas Gutes tun. Gerade in der Vorweihnachtszeit laden unzählige Aktionen auch junge Menschen zum Mitmachen ein. Bei der Caritas können Schüler*innen zum Beispiel einen umgekehrten Adventkalender abgeben. Das lässt sich auch als Klassenprojekt durchführen. Statt 24 Türchen zu öffnen, wird bei diesem Adventkalender ein Geschenk in Form einer Sachspende in eine Kiste gelegt, z.B. Oliven im Glas, warme Socken oder ein Duschgel. Die gefüllte Kiste wird dann bei einer der mitmachenden Caritas-Einrichtungen abgeben, die die gespendeten Geschenke dann verteilt. Alle Infos dazu gibt es unter fuereinand.at

Über die Wiener Ehrenamtswoche

Die Ehrenamtswoche wurde im Jahr 2021 von WIENXTRA und der Stadt Wien ins Leben gerufen. 2023 findet die Wiener Ehrenamtswoche zwischen 21. und 28.6. statt. Gemeinnützige Organisationen und Vereine können ab 10. Jänner Projekte für Schulklassen einreichen. Die Einladung und detaillierten Infos dazu folgen im Jänner.

Weblink: wienxtra.at/ehrenamtswoche

