Toto: Gewinnermittlung erst am Mittwoch Vormittag

Zwei Spiele der Runde 48B erst heute, Montag, drei morgen, Dienstag

Wien (OTS) - Die Gewinnermittlung der Toto Runde 48B erfolgt erst am Mittwoch am Vormittag, da noch fünf Spiele ausständig sind. Je zwei WM-Spiele finden heute bzw. morgen statt, und auch ein Spiel aus der zweiten spanischen Liga wird erst am Dienstag am Abend ausgetragen.

Die bisher vorliegende Tipp-Kolonne lautet:

1 1 1 1 (Spiele 5 bis 8 noch ausständig) X 1 1 2 1 (Spiel 14 noch ausständig) X X 2 X

Torwette-Resultate: +:1 2:1 +:1 +:0 noch ausständig

Annahmeschluss für die Runde 49 ist am Freitag, den 9.12.2022 um 15:50 Uhr.

