AVISO: Mittwoch, 10 Uhr: Medienaktion der roten Jugendorganisationen „Nicht zurück ins Mittelalter – Frauenrechte sind Menschenrechte!“

Medienaktion der Frauensprecher*innen der roten Jugendorganisationen zu den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen am Platz der Menschenrechte

Wien (OTS/SK) - „Ob im Iran, in Afghanistan, Polen, Ungarn oder sogar in Österreich: Wir wollen nicht zurück ins Mittelalter! Frauenrechte sind weltweit in Gefahr! Wir brauchen jetzt eine starke Frauenbewegung, um die weltweiten Bestrebungen, Frauen ihr selbstbestimmtes Leben abzustreiten, zurückzudrängen”, so die Frauensprecher*innen der roten Jugendorganisationen JG, AKS, VSStÖ und SJ. Im Vorfeld des Internationalen Tages der Menschenrechte findet dazu am Mittwoch, 7.12.2022, eine Medienaktion der roten Jugendorganisationen am Platz der Menschenrechte statt. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen. ****

Medienaktion: „Nicht zurück ins Mittelalter – Frauenrechte sind Menschenrechte!“

Zeit: Mittwoch, 7.12.2022, 10.00 Uhr

Ort: Platz der Menschenrechte, 1070 Wien

