Ankerbrot setzt mit neuem Kochbuch „Drauf & Drunter“ ein weiteres Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung

Aktuelle ANKER-Umfrage zeigt: Österreicher:innen suchen kreative Ideen für voll-ständige Verwertung von Brot & Gebäck.

In jedem dritten österreichischen Haushalt bleiben regelmäßig Brot & Gebäck-Reste übrig, die dann keiner mehr mag.

Die Folge: Brot & Gebäck nimmt bei mehr als einem Viertel der Österreicher:innen den größten Anteil unter den Lebensmittelabfällen ein.

Muss es entsorgt werden, plagt mehr als drei Viertel der Österreicher:innen ein schlechtes Gewissen.

Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen zu wollen, ist jedoch 90% der Österreicher:innen ein großes Anliegen.

Die Krise verstärkt noch die Bemühungen: Zwei von drei Österreicher:innen suchen in Zeiten massiver Kostensteigerungen verstärkt nach Ideen, Brot & Gebäck vollständig zu verwerten.

Das neue ANKER Brot-Kochbuch „Drauf & Drunter“ mit vielen abwechslungsreichen Rezeptideen rund um das Thema Brot & Gebäck sowie Tipps zur besseren Aufbewahrung und kreativen Resteverwertung ist ab sofort in allen ANKER-Filialen und im Buchhandel erhältlich.

Frisches, herrlich duftendes Brot & Gebäck ist einfach unwiderstehlich. Trotzdem zeigt eine aktuelle ANKER-Umfrage, dass Reste häufig übrigbleiben, alt und hart werden, um schlussendlich im Bio-Müll zu landen. Gerne macht man das nicht, das schlechte Gewissen plagt. Der Lebensmittelverschwendung den Kampf anzusagen, ist aber in jedem österreichischen Haushalt ein großes Thema, das in aktuellen Krisenzeiten nochmals an Bedeutung gewinnt. Damit es erst gar nicht so weit kommt, sind neue Ideen gefragt. Falls doch einmal etwas übrigbleibt, bedarf es kreativer Rezepte zur Resteverwertung.

Tina Schrettner, Marketingleitung Ankerbrot: „Damit ist genau jetzt der Zeitpunkt gekommen, unser erstes ANKER Brot-Kochbuch herauszubringen. Wir möchten mit diesem Buch neben all den kreativen und innovativen Rezeptideen rund um Brot & Gebäck auch Tipps aus unserer über 130-jährigen Erfahrung - zum Beispiel zur optimalen Lagerung - weitergeben. Jede Scheibe Brot, jedes Stück Gebäck, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz so frisch ist, kann außerdem eine wunderbare Zutat für ein großartiges Gericht sein.“

Mit dem Brandstätter Verlag und Autorin Eva Derndorfer, Ernährungswissenschafterin, Sensorikerin, Genießerin und Autorin zahlreicher Koch-, Fach- und Sachbücher wurden die perfekten Projektpartner gefunden. „Drauf & Drunter“, das neue, sehr zeitgemäße ANKER Brot-Kochbuch mit vielen spannenden Rezepten – von neuen Aufstrich-Variationen bis hin zu Tomaten-Weißbrot-Laibchen, Brotsalat, Beeren-Tiramisu oder sogar einem Brot-Eis – ist ab sofort in allen ANKER-Filialen und im Buchhandel erhältlich.

„Drauf & Drunter – Dein ANKER Brot-Kochbuch“

Mit mehr als 70 neuen familientauglichen, unkomplizierten, vorwiegend vegetarischen Rezeptideen rund um Brot & Gebäck. Für einen perfekten Start in den Tag, als Energiespender für unterwegs, zum Abendessen oder wenn überraschend Gäste kommen. Mit Tipps zur richtigen Aufbewahrung, zur kulinarischen Resteverwertung und Food Pairing.

Eva Derndorfer/Verlag Brandstätter/Herausgeber: Ankerbrot Holding GmbH

ISBN 978-3-7106-0638-0, 160 Seiten, ab sofort erhältlich in allen ANKER-Filialen und im Buchhandel zum Preis von € 25,-

Über die Ankerbrot-Gruppe

Die Ankerbrot-Gruppe betreibt über 100 Bäckereifilialen mit Schwerpunkt auf den Großraum Wien/NÖ und ist damit der größte Bäckereifilialist Österreichs. Neben den Filialen werden die hochqualitativen Backwaren auch dem Lebensmittelhandel und der Gastronomie/Hotellerie angeboten. Was die Produkte betrifft, so steht ANKER für mehr als 130 Jahre regionale Backtradition. G´staubter Wecken, mürbes Kipferl & Co von ANKER werden ausschließlich mit österreichischem Mehl gebacken. Auch bei allen anderen Zutaten stehen beste Qualität und - wo immer es möglich ist - österreichische Herkunft im Vordergrund. Ausgebildete Bäcker:innen geben ihr langjähriges Wissen um Brot – und Backkultur an die nächste Generation weiter, denn - unterstützt von modernster Technik - wird zum Beispiel bei Kaisergugelhupf, Striezel oder Mohnflesserl von ANKER nach wie vor auf viel Erfahrung und traditionelle Handarbeit gesetzt.

Sich aktiv gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen, ist Ankerbrot ein wichtiges Anliegen. Dazu setzt das Unternehmen verschiedenste Maßnahmen:

In den ANKER-Filialen wird laufend frisch gebacken und auch die Auswahl an gefüllten Weckerln wird mehrmals täglich frisch und bedarfsorientiert zubereitet. Die Breite des Sortiments variiert nach Tageszeit und nach Filialtyp. Dadurch kann eine optimale Qualität bei gleichzeitiger flexibler Steuerung des Mengenbedarfs über den Tag gewährleistet werden. Allerdings lässt sich selbst bei bester Planung nicht komplett vermeiden, dass zum Ende eines Verkaufstages noch Backwaren übrigbleiben. Damit werden verschiedene soziale Organisationen beziehungsweise Projekte unterstützt, wie Das Rote Kreuz, ein Lern- und Familienzentrum der Concordia, eine Wärmestube, ein FrauenWohnZentrum und die Ukraine Flüchtlingshilfe der Caritas, das Ute Bock Haus, die Sozialmärkte des Arbeitersamariterbundes sowie die Wiener Tafel. Zusätzlich kooperiert Ankerbrot mit innovativen Startups wie TooGoodToGo oder Brüsli, deren Ziel es ist, übrig gebliebene Lebensmittel einer Verwertung zuzuführen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ankerbrot.at

