Leopoldstadt: Vortrag über Fotografin Adele Perlmutter

Anmeldung für 7.12. per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Die Lebensgeschichten sowie das fotografische Tun von 4 jüdischen Lichtbildnerinnen aus früherer Zeit beleuchtet die Sonder-Ausstellung „Reflecting HERstory“ in den Räumen des Leopoldstädter Bezirksmuseums (2., Karmelitergasse 9) noch bis Mittwoch, 21. Dezember. Abgerundet wird die Präsentation durch die Arbeiten von 4 Fotograf*innen aus der Gegenwart. Bei einem Vortragsabend im Museum am Mittwoch, 7. Dezember, sprechen die Fachleute Ulrike Matzer und Helga Knirsch über den Schwerpunkt „Adele Perlmutter: Status im Wirken und Schaffen“. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Information und Anmeldung: Telefon 4000/02 127 (Museumsleiter: Georg Friedler), Kontakt per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Adele Perlmutter gilt als eine Wegbereiterin der Atelier- und Salon-Fotografie und hat bei Kenner*innen den Ruf einer „Foto-Pionierin“. Besucher*innen des Vortrages sowie der Ausstellung werden um Beachtung der aktuellen Corona-Regeln ersucht. Neben interessanten Rückblicken auf die Leistungen der jüdischen Fotokünstler*innen Pepa Feldscharek, Trude Fleischmann, Madame d‘ Ora und Adele Perlmutter beinhaltet die Sonder-Ausstellung Aufnahmen zeitgenössischer Lichtbildner*innen: Antonia Coffey, Helmut Haider, Helga Knirsch und Gabriele Johanna Schatzl. Die beeindruckende Schau ist jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) offen. Traditionell ist die Besichtigung gratis. Mehr Infos: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse