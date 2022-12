KV-Verhandlungen für LenkerInnen bei privaten Autobusbetrieben starten am Mittwoch

Gewerkschaft vida fordert kräftige Lohnerhöhungen gegen die enorme Teuerung für die 15.000 in der Branche beschäftigten BuslenkerInnen

Wien (OTS) - Am kommenden Mittwoch, 7. Dezember 2022, starten die KV-Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft vida mit dem Fachverband der privaten Autobusunternehmungen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für die rund 15.000 in der Branche beschäftigten BuslenkerInnen.

„Die Kolleginnen und Kollegen brauchen jetzt aufgrund der explodierenden Teuerung kräftige Lohnerhöhungen, damit sie ihre laufenden Rechnungen weiter begleichen und ihr Leben finanzieren können. Ich erwarte mir daher von den Arbeitgebern rasche und konstruktive Verhandlungen“, betont Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida im Vorfeld des Verhandlungsauftakts.

