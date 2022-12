Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

347 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 3. Dezember 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 28. November 2022, in Wien, bei dem eine 75-jährige Fußgängerin getötet wurde. Diese wollte eine Kreuzung auf einem Schutzweg überqueren und wurde dabei von einem entgegenkommenden Lkw-Lenker übersehen. Der 53-jährige bulgarische Lenker wollte an der Kreuzung nach rechts abbiegen und erfasste dabei die Fußgängerin auf der Fahrbahn. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarb die 75-Jährige im Spital an ihren Verletzungen. Der Lkw-Lenker blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf Gemeindestraßen und eine auf einer Landesstraße B ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Kärnten und einer in Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall ein Fehlverhalten eines Fußgängers, nichtangepasste Geschwindigkeit und eine Vorrangverletzung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und ein Unfall ereignete sich auf einem Schutzweg.

Vom 1. Jänner bis 3. Dezember 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 347 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 342, 2020 327 und 2019 391.

