Schauspiel-Star Sky du Mont spielt Christkind für den Samariterbund

Hilfsorganisation freut sich über prominente Unterstützung für das #TeamChristkind. Machen auch Sie mit – der Samariterbund sagt Danke!

Wien (OTS) - Bereits zum zehnten Mal findet heuer „Spielen Sie Christkind“ statt – die erfolgreiche Weihnachtsaktion von Samariterbund und Österreichischer Post AG, bei der Weihnachtspakete kostenlos an sozial benachteiligte Kinder verschickt werden können. Dieses Jahr freut sich das #TeamChristkind über einen ganz besonders prominenten Zuwachs: Der bekannte Schauspieler Sky du Mont wirbt mit einer emotionalen Video-Botschaft dafür, die Aktion zu unterstützen.

„In diesem Winter werden nicht alle Familien in Österreich eine warme Wohnung und ausreichend Essen haben. An Weihnachtsgeschenke ist da nicht zu denken. Aber Weihnachten sollte auch heuer für alle Kinder ein Fest der Freude sein. Daher meine Bitte: Spielen Sie Christkind! Unterstützen Sie die Weihnachtsaktion des Samariterbundes. Mit Ihrer Spende werden die Herzenswünsche vieler Kinder wahr“, so der „Der Schuh des Manitu“-Star in seinem Appell.

Zum Video: https://youtu.be/xXVIavBrhuc

„Spielen Sie Christkind“ wichtiger denn je

Aktuell ist jedes fünfte Kind in Österreich von Armut betroffen! Und zu Weihnachten bekommen diese Mädchen und Buben ihre schwierige Lebenslage besonders stark zu spüren. Die angespannte finanzielle Situation erlaubt es vielen Eltern nicht, für ihre Kinder Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und genau hier setzt die Aktion „Spielen Sie Christkind“ von Samariterbund und Post AG an: Gemeinsam schaffen wir es, Kindern in Armut Herzenswünsche zu erfüllen!

Sei wie Sky: Jetzt mitmachen!

So funktioniert die Aktion „Spielen Sie Christkind“: Kaufen Sie bitte ein Geschenk im Wert von 20 bis 40 Euro (keine gebrauchten Spielwaren, keine Kleidung, keine Stofftiere). Das Geschenk unverpackt in einen Karton legen. Dieses mit dem Hashtag #TeamChristkind versehen und bis 19. Dezember 2022 gratis bei der Post abgeben. Oder ein Versand-Etikett unter www.post.at/geschenkpaket ausdrucken und das frankierte Paket in allen Standorten oder auch in den SB-Zonen aufgeben. Die Pakete werden rund um die Weihnachtszeit an Kinder aus sozialen Einrichtungen und benachteiligten Familien in ganz Österreich verteilt.

Mit Ihrer Geldspende Kindern Freude schenken

Sie haben keine Zeit für Weihnachtseinkäufe? Sie wissen nicht, welches Spielzeug gerade am meisten gefragt ist? Mit Ihrer Spende auf www.samariterbund.net/weihnachtsspende können wir Geschenke für Kinder jeder Altersgruppe besorgen. So gelingt es uns gemeinsam, die Wünsche der Kleinen zu erfüllen!

Alle Informationen zur Aktion „Spielen Sie Christkind“ finden Sie auch auf www.samariterbund.net/christkind

