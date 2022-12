APR Applied Pharma Research (eine Tochtergesellschaft von Relief Therapeutics) ist unter den Finalisten des Rare Disease International Film Festival 2022

Genf (ots/PRNewswire) - RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (SECHS: RLF) (OTCQB: RLFTF) (RLFTD) („Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der Schweiz, das weltweit neuartige, patentgeschützte Produkte in ausgewählten Fachgebieten, seltenen und sehr seltenen Krankheiten erforscht, entwickelt und vermarktet, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft APR Applied Pharma Research SA („APR") SA als Kandidat für die Endrunde des Rare Disease International Film Festival UnoSguardoRaro 2022 nominiert wurde.

APR unterstützt das erste und einzige europäische Filmfestival, das Filmbeiträge aus aller Welt zeigt, die sich mit den Herausforderungen des Lebens von Menschen mit seltenen Krankheiten befassen, und leistet einen Beitrag dazu. Der Kurzfilm Forward – Live your best life wurde von einer internationalen Experten-Jury aus Patientenverbänden, Gesundheitsexperten und Filmproduzenten unter mehr als 200 Kandidaten als Finalist nominiert. Bei der Preisverleihung vergab die Jury zwei Auszeichnungen für den Film von APR: Sonderpreis für die beste Kampagne und die beste Regie.

„Mit unserer Kampagne ‚Live your best life (dt. Lebe dein bestes Leben)!' beleuchten wir die bewegende Erfahrung von Familien, die von Phenylketonurie (PKU) betroffen sind, ihre Schwierigkeiten beim Einhalten einer strengen Ernährungsweise und bei der Verwendung von Eiweißersatzstoffen sowie ihren Willen, ihr volles Potenzial im Leben auszuschöpfen", so Paolo Galfetti, Chief Executive Officer von APR, dessen Lebensgeschichte als Vater eines Kindes mit Phenylketonurie den Film inspirierte. Paolo Galfetti beschrieb die Arbeit der APR für sein erstes Kind Riccardo, das mit dieser Krankheit geboren wurde: „Das Wissen, dass diese Produkte für Patienten und Familien, die mit dieser seltenen Krankheit leben, sowie für das medizinische Fachpersonal hilfreich sein können, ist unsere größte Belohnung. Ich bin stolz auf die Zusammenarbeit mit engagierten Menschen und auf die Ergebnisse, die wir gemeinsam erzielt haben. Die Tatsache, dass ich mich sowohl persönlich als auch beruflich so einbringe, macht mich noch stolzer auf meinen Sohn und den entschlossenen und tatkräftigen jungen Mann, der er geworden ist."

Der Denkansatz von APR war geprägt von dem Bestreben, ein Produkt zu schaffen, das den Bedürfnissen von Phenylketonurie-Patienten gerecht wird, und führte zur Entwicklung der Produktreihe PKU GOLIKE®, einem Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Die Erfahrung von APR bei der Erforschung und Anwendung pharmazeutischer Technologien zur Verbesserung der Wirksamkeit und Verträglichkeit von Molekülen für verbreitete Krankheiten diente als Grundlage für die Verbesserung der Absorption von Aminosäuren und ermöglicht eine bessere Stoffwechselsteuerung.

Im Rahmen der Teilnahme am Festival nahm die APR an Veranstaltungen in Berlin (Il Kino), Rom (la Casa del Cinema) und Mailand (Niguarda-Krankenhaus) teil. Das Festival wurde von vielen Fachverbänden für seltene Krankheiten unterstützt, z. B. von:

Informationen zu PKU GOLIKE®

PKU GOLIKE® ist ein phenylalaninfreies Lebensmittel, das für die ernährungsbezogene Behandlung von Phenylketonurie („PKU") bestimmt ist. Das Produkt enthält eine Mischung von Aminosäuren in Form von Granulat und ist in praktischen Packungen und medizinischen Lebensmittelriegeln erhältlich. PKU GOLIKE® wurde mit der patentierten Physiomimic™-Technologieplattform von Relief entwickelt und ist das erste Aminosäureprodukt mit verzögerter Wirkstofffreisetzung, das sich durch eine spezielle Beschichtung auszeichnet, die eine physiologische Aufnahme der Aminosäuren gewährleistet, die der von natürlichen Proteinen entspricht. Ferner überdeckt die spezielle Beschichtung den unangenehmen Geschmack, Geruch und Nachgeschmack der Aminosäuren. PKU GOLIKE® ist seit dem Jahr 2019 in der EU auf dem Markt und wurde im Oktober 2022 in den USA eingeführt.

Informationen zu Relief

Die Firma Relief ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der Schweiz, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger, patentrechtlich geschützter Produkte für die Behandlung seltener und sehr seltener Krankheiten wie Stoffwechselstörungen, Lungenerkrankungen und Bindegewebserkrankungen konzentriert. Die vielseitige Pharma-Pipeline von Relief besteht aus Produkten, die das Potenzial haben, wichtige ungelöste medizinische Probleme zu beseitigen, darunter PKU GOLIKE®, das mit der proprietären physiomimischen Technologie entwickelt wurde und das erste Aminosäureprodukt mit verlängerter Freisetzung ist, das für die ernährungsbezogene Behandlung von Phenylketonurie („PKU" ) vermarktet wird. Relief hat eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit und Lizenzierung mit Acer Therapeutics für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 (Natriumphenylbutyrat) zur Behandlung verschiedener angeborener Stoffwechselstörungen, einschließlich Harnstoffzyklusstörungen („UCD") und der Ahornsirupkrankheit oder auch Leuzinose („MSUD"). Relief entwickelt auch weiterhin Aviptadil für mehrere seltene pulmonale Indikationen. Des Weiteren arbeitet Relief an der klinischen Entwicklung von APR-TD011, einer differenzierten, säureoxidierenden Lösung aus hypochloriger Säure zur Behandlung von Epidermolysis bullosa („EB"), einer Gruppe seltener, genetisch bedingter, lebensbedrohlicher Bindegewebserkrankungen; APR-TD011 wurde von der U.S. Food & Drug Administration der Orphan-Drug-Status erteilt. Relief vertreibt mehrere ältere Produkte über Lizenz- und Vertriebspartner.

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA wird an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol RLF gehandelt und ist in den USA an der OTCQB unter den Symbolen RLFTF und RLFTD notiert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.relieftherapeutics.com. Folgen Sie Relief auf LinkedIn.

KONTAKT: FÜR MEDIEN-/INVESTORENANFRAGEN:



RELIEF THERAPEUTICS Holding SA LifeSci-Berater



Jack Weinstein Irina Koffler



Chief Financial Officer und Treasurer +1-917-734-7387

contact @ relieftherapeutics.com ikoffler @ lifesciadvisors.com



Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung beinhaltet explizit oder implizit bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über RELIEF THERAPEUTICS Holding SA. Derartige Aussagen sind mit gewissen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, einschließlich der Risiken, die in den von RELIEF THERAPEUTICS Holding SA bei der SIX und der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen erörtert werden und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Vermögenslage, die Leistung oder die Erfolge von RELIEF THERAPEUTICS Holding SA wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit enthalten sind. RELIEF THERAPEUTICS Holding SA veröffentlicht diese Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt und verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu

aktualisieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1952124/Applied_Pharma_Research.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/apr-applied-pharma-research-eine-tochtergesellschaft-von-relief-therapeutics-ist-unter-den-finalisten-des-rare-disease-international-film-festival-2022-301694383.html