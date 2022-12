Alle an Bord des Heathrow Festive Express

London (ots/PRNewswire) - Der Heathrow Express – die schnellste Verbindung zwischen dem Zentrum Londons und dem Flughafen Heathrow – hat heute den Festive Express eingeführt. Bis zum 7. Dezember werden diejenigen, die das Glück haben, mit dem Express zu reisen, eine noch fröhlichere Reise erleben, da einer der Waggons in eine bezaubernde Festtagsszene verwandelt wurde.

Von heute bis Mittwoch stehen Weihnachtspostelfen bereit, um die Fahrgäste zu begrüßen, wenn sie an Bord kommen, wo sie von funkelnden Lichtern und dem Läuten von Schlittenglocken umgeben sein werden. Sobald sie Platz genommen haben, können sich die Fahrgäste in dem zauberhaften Wagon wie zu Hause fühlen, der mit bunten Kugeln geschmückt, mit Paketen beladen und bis unter die Decke mit festlichem Spaß gefüllt ist. Während der Fahrt können Familien einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben. Außerdem gibt es an den drei Tagen besondere Angebote, darunter ein Goldenes Tombola-Ticket und die Chance, einen Einkaufsbummel zu gewinnen.

Der größte lebende Entdecker der Welt, Sir Ranulph Fiennes, war der erste, der den Festive Express erlebte und sich auf eine weihnachtliche Expedition auf der Suche nach dem Geist der Weihnacht begab. Die Vorbereitungen des erfahrenen Reisenden wurden vor seiner Abreise auf Film festgehalten. Sir Ranulph Fiennes sagte: „Wenn Sie, wie ich, viel reisen und dieses Weihnachten ein Abenteuer planen, dann nehmen Sie Kurs auf den Londoner Bahnhof Paddington. Der Heathrow Festive Express ist eine bezaubernde Art, sich in Weihnachtsstimmung zu bringen.

Und für alle, die den Rest des Dezembers mit Zügen unterwegs sein werden, geht die Freude weiter, denn bis zum 6. Januar steht ein Weihnachtsbaum im Mittelpunkt des Bahnhofs Paddington, der mit leuchtenden Kugeln und traditionellen Dekorationen geschmückt ist. Die kleinen Fahrgäste werden von einer Miniversion des Heathrow Express begeistert sein, der auf Schienen um den Baum herum durch eine verschneite Landschaft fährt.

Vom 12. bis 23. Dezember sollten sich alle Reisenden in London Paddington die weihnachtliche Atmosphäre nicht entgehen lassen, wenn Live-Auftritte von Weihnachtssängern am Bahnhof stattfinden und weihnachtliche Instagram-taugliche Fotomotive aufgestellt sein werden, die sicher alle Reisenden begeistern werden.

Der Heathrow Express bietet ein stressfreies Erlebnis von gerade mal 15 Minuten Dauer, bis man am Reiseziel ankommt, mit geräumigen Kabinen, kostenlosem WLAN und einem Unterhaltungssystem an Bord. Außerdem reisen Kinder bis 15 Jahre kostenlos*, so dass eine Reise zum Nordpol (oder zu einem anderen Reiseziel) noch günstiger wird.

Der Heathrow-Festive-Express-Waggon steht den Fahrgästen zur Verfügung, solange freie Plätze vorhanden sind, und ist im regulären Fahrkartenpreis enthalten. Besuchen Sie www.heathrowexpress.com, um Fahrscheine zu kaufen, und folgen Sie @HeathrowExpress, um aktuelle Informationen zum Heathrow #FestiveExpress zu erhalten.

* Kinder reisen kostenlos Geschäftsbedingungen

Kinder bis 15 Jahre reisen in der Express-Klasse kostenlos, wenn sie von einem zahlenden Erwachsenen begleitet werden, oder sie können ohne Begleitung reisen, wenn sie einen Nachweis über eine Flugreise vorlegen können, z. B. eine gültige Flugbuchung oder eine Bordkarte. Ein Lichtbildausweis ist erforderlich.

Der Heathrow Express übernimmt keine Verantwortung für Kinder, die alleine reisen. Eltern/Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder ohne Begleitung reisen lassen, tun dies auf eigene Gefahr.

Kinder unter 15 Jahren reisen in der Business-First-Klasse nur dann kostenlos, wenn sie von einem Erwachsenen begleitet werden, der ein Business-First-Ticket gekauft hat. Kinder können nicht ohne Begleitung in der Business-First-Klasse reisen.

Bis zu neun Kinder können gleichzeitig mit einem zahlenden Erwachsenen reisen.

Für Kinder muss weiterhin ein Fahrschein ausgestellt werden. Ein Kinderfahrschein kann nicht allein online gekauft werden, sondern nur zusammen mit einem Erwachsenenfahrschein. Alleinreisende Kinder müssen einen Fahrschein von einem Heathrow-Express-Mitarbeiter im Terminal, Bahnhof oder an Bord erhalten.

Der Heathrow Express ist ein erstklassiger Direktzug zwischen London Paddington und den Terminals 2 und 3 von Heathrow mit einer zusätzlichen Fahrzeit von sechs Minuten zum Terminal 5 und einem kostenlosen Transfer zum Terminal 4. Mit seinen elektrischen Zügen mit nur 15 Minuten Fahrzeit bietet er die schnellste, zuverlässigste und nachhaltigste Möglichkeit, um zum und vom britischen Großflughafen zu reisen. Als spezieller Flughafenservice bietet er den Fahrgästen eine ruhige und komfortable Reise mit geräumigen Kabinen, die zusätzlichen Stauraum für Gepäck bieten.

Sehen Sie sich Sir Ranulphs Vorbereitungen vor dem Einsteigen in den Heathrow Festive Express hier an:

