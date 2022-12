Green Transformation Cards – So starten Unternehmen schnell & wirksam ihren Weg zur Klimaneutralität

Graz (OTS) - Die Dekarbonisierung der Industrie gehört zu den großen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Gleichzeitig birgt sie neue Geschäftschancen für Unternehmen. Die druckfrischen Green Transformation Cards von Green Tech Valley Cluster, Green Tech Academy Austria und denkstatt unterstützen Betriebe spielerisch auf ihrer Reise Richtung Zero CO2. Sie enthalten 100 Maßnahmen zur grünen Transformation, etwa in den Bereichen Strategie, Produktion, Ecodesign, Marketing oder Geschäftsmodelle. Alle Mitarbeiter:innen werden in den Prozess miteinbezogen, denn Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft sind Teamwork.

Um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken, sind sowohl produzierende als auch dienstleistende Unternehmen gefragt, ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren. Die Green Transformation Cards beschleunigen diese Entwicklung und verschaffen Betrieben einen 360° Klimaschutzüberblick über mögliche Maßnahmen. Ziel ist es, sowohl Geschäftsführung als auch alle Verantwortlichen in den Transformationsprozess miteinzubeziehen. Daher orientieren sich die Karten an 10 unterschiedlichen Verantwortungsbereichen: Strategie & Reporting, Kulturwandel, F&E & Ecodesign, Einkauf & Lieferkette, Produktion, Gebäude & Infrastruktur, Mobilität, Marketing & Vertrieb, Finanzierung und Geschäftsmodelle. Die Karten bieten Unternehmen Anregungen für einen Kickstart auf dem Weg Richtung Klimaneutralität, wie etwa die Erstellung der aktuellen Treibhausgasbilanz und die Festlegung konkreter Klimaziele. Zudem zeigen sie besonders wirksame sowie wirtschaftliche Maßnahmen auf. Dazu zählen beispielsweise die thermische Gebäudesanierung, die Umstellung auf grüne Lieferketten bzw. ressourceneffiziente Fertigungsverfahren, der Einkauf nachhaltiger Materialien, die Reduktion des Stromverbrauchs sowie die Rückgewinnung von Abwärme.

Schnell zum Green Transformation Plan

Eine valide Klimabilanz, ein klares Ziel und einen Plan. Das ist es, was Unternehmen zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen in allen ihren Einflussbereichen brauchen. Die Green Transformation Cards liefern hier die nötige Grundlage zur Entwicklung einer Klimaschutzstrategie. „Gerade in Zeiten großer Herausforderungen müssen wir gemeinsam anpacken, um die grüne Transformation voranzutreiben. Mit den Green Transformation Cards hat der Green Tech Valley Cluster ein Werkzeug geschaffen, das Unternehmen auf ihrem Weg Richtung Klimaneutralität unterstützt“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Dank effektiver Maßnahmen erhöht sich nicht nur das Einsparungspotential schädlicher Treibhausgase: Unternehmen können zusätzlich auch ihre laufenden Kosten reduzieren. Zudem eröffnen sich – beispielsweise über den optimierten Lebenszyklus von Produkten und Services oder die höhere Nachfrage von Kunden:innen – neue Umsatzpotentiale und Geschäftsmodelle. Ökologische und ökonomische Ziele werden optimal miteinander verbunden.

Klimaschutz als Kundenmagnet

Grün ist das neue wettbewerbsfähig. Immer mehr Menschen achten beim Kauf jeglicher Güter auf die Umweltbilanz der produzierenden Unternehmen. So wenden sich immer mehr Konsumenten:innen all jenen Unternehmen zu, deren Handeln sich an internationalen Nachhaltigkeitszielen orientiert. Wer am Markt künftig erfolgreich sein will, tut also gut daran, schnellstmöglich zu handeln. Die Green Transformation Cards bieten hier einen niederschwelligen Zugang. Im Rahmen eines Do-it-yourself Workshops, für den der Clusterzusätzliche Tools entwickelt hat, können Betriebe ihre Erstversion einer umfassenden Klimaschutzstrategie im Entwurf erarbeiten. Bernhard Puttinger, Geschäftsführer des Green Tech Valley Cluster: „Wir freuen uns über das rege Interesse der österreichischen Industrie mit rund 4.000 vorbestellten Kartensets. Ab 2023 wird es die Karten aufgrund internationaler Nachfrage auch in englischer Sprache geben.“ Wenn auch Sie die Green Transformation Cards in Ihrem Unternehmen einsetzen möchten, finden Sie alle Informationen unter www.greentransformationcards.at.

Rückfragen & Kontakt:

Christina Kropf

+43 316 40 77 44-16

kropf @ greentech.at