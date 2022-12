Immobilienball 2023 – Das Ergebnis des Charity Online-Votings steht fest: Verein Football Helps erhält Spendenerlös

Wien (OTS) - Mittlerweile ist der Ball der Immobilienwirtschaft fester Bestandteil der Wiener Balltradition. Seit dem 10-jährigen Jubiläum im Jahr 2015 hat sich der klassische Tanzabend zu einer gemeinnützigen Aktion gewandelt und unterstützt auch in diesem Jahr wieder ein gemeinnütziges Projekt. Aus insgesamt fünf ausgewählten Projekten konnte bis zum 27. November 2022 abgestimmt werden. Nun steht das Siegerprojekt fest: Football Helps – Spiel für den Frieden in Afrika.

Seit 2015 gehört es zur Tradition des Immobilienballs vorab per Online-Voting ein Charity-Projekt auszuwählen: Insgesamt haben knapp 3.700 Personen ihr Votum abgegeben. Aus der Abstimmung zwischen fünf ausgewählten Sozialprojekten entschied die gemeinnützige Organisation Football Helps das Kopf-an-Kopf Rennen für sich. Das Siegerprojekt „Football Helps – Spiel für den Frieden in Afrika“ erzielte dabei mit 1.188 Stimmen einen Anteil von 32% und erreichte somit einen Vorsprung von knappen 4% gegenüber dem Projekt der Vienna Hobby Lobby. Der Scheck mit der Gesamtspendensumme aus allen verkauften Spendenkarten wird offiziell am Abend des 27. Februars 2023 an die Projekt Vorständin und Mitgründerin von Football Helps Nadja Hala überreicht. Im Jahr 2022 ging der Erlös der Spendenkarten an den Verein Mary’s Meals Österreich, mit einer Summe

von € 70.000,-.

„Es ist unbeschreiblich was der Sieg des Online Votings für das gesamte Team und vor allem die über 800 Buben und Mädchen von Football Helps bedeutet. Herzlichen Dank an die Organisatoren des Balls und jede Person, die für Football Helps gestimmt hat! Damit ist eine noch bessere Betreuung der Kinder und die langfristige Absicherung sowie Unabhängigkeit von Football Helps in Burundi gewährleistet“, so Simon Hala, Vorstandsvorsitzender von Football Helps.

Auch Iris Einwaller, geschäftsführende Gesellschafterin des Veranstalters epmedia Werbeagentur, freut sich für das Siegerprojekt: „Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen, liegt es mir besonders am Herzen einen gemeinnützigen Beitrag zu leisten. Es bereitet mir eine große Freude, dass wir jedes Jahr aufs Neue zusammen mit unseren Sponsoren und Ballgästen eine Charity Organisation unterstützen zu können.“

Football Helps – Spiel für den Frieden in Afrika

Seit 2011 bietet Football Helps Kindern im ärmsten Land der Welt (nach BIP pro Kopf KKP) ein sicheres Umfeld, in dem sie sich mit Sport, Alltagsbildung und sozialen Aktivitäten ganzheitlich weiterentwickeln und altersgerecht betreut werden. Dabei nehmen über 800 Buben und Mädchen an drei Projektstandorten in und um Bujumbura, der größten Stadt des Landes, ganzjährig an den Programmen von Football Helps teil. Mithilfe der großzügigen Immobilienballspende entstehen in Kabezi, vor den Toren von Bujumbura, Sanitäreinrichtungen, Umkleiden, Lagerräume und eine kleine Wohneinheit für einen Betreuer des Umoja Youth Center.

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie unter www.football-helps.com

Ein Dankeschön gilt all den Sponsoren des Immobilienballs: 6B47 Real Estate Investors AG, Arnold Immobilien GmbH, Colliers International Immobilienmakler GmbH, EHL Immobilien GmbH, Immobilien Scout GmbH, Immounited GmbH, J&P Immobilienmakler GmbH, Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, Nai Austria, Otto Immobilien GmbH, Salon Real, Sangreal Properties Immobilientreuhand GmbH, SIGNA Holding GmbH, Soravia Group GmbH, Thalhof Immobilien GmbH, TPA Steuerberatung GmbH, Validus – Immobilienholding GmbH, value one holding AG, ViennaEstate Immobilien AG, VMF Immobilien GmbH, willhaben internet service GmbH, WINEGG Realitäten GmbH, Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wiener Wirtschaftskammer uvm.

Allgemeines zum Ball der Immobilienwirtschaft:

Der Immobilienball findet am 17. Februar 2023 zum 17. Mal in der Wiener Hofburg statt. Es werden, wie in den vergangenen Jahren, rund 3.200 Besucher erwartet. Die Ballkarten sind ab sofort über die Website des Immobilienballs - www.immobilienball.at - ab einer Spende von € 45,- pro Spendenkarte erhältlich. Auch Tischreservierungen von 4er, 8er und 10er Tischen sind möglich zum Preis von € 100,- (exkl. MwSt) pro Sitzplatz/pro Person.

