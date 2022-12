Tourismusbilanz: Vorkrisen-Niveau wieder in Griffweite

Nächtigungszahlen entwickeln sich positiv

St.Pölten (OTS) - Weinherbst, Wandern, Radfahren, Erholung und Kulturgenuss...Niederösterreich ist eine Ganzjahresdestination. Im Oktober weisen die Zahlen der Statistik Austria 610.500 getätigte Nächtigungen in Niederösterreich aus, und auch die ersten Hochrechnungen über die gesamte Sommerbilanz sind positiv. Im Oktober liegen die Nächtigungszahlen damit nur mehr 8,9% unter dem Niveau von 2019, dem bisher erfolgreichsten Jahr in der niederösterreichischen Tourismusgeschichte.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger betont: „Wir wollen Niederösterreich vom Ausflugsland zum Urlaubsland entwickeln, und die aktuellen Hochrechnungen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg dahin sind: Allein im Oktober wurden fast sechs Prozent mehr Nächtigungen als noch im Vorjahr getätigt, das sind in Summe 610.500 Nächtigungen und nur mehr 8,9 Prozent weniger als in unserem ,Rekordjahr‘ 2019. Unser großes Ziel ist, diese höchst erfreulichen Zahlen wieder zu erreichen. Die erste Bilanz über die gesamte Sommersaison von Mai bis Oktober ist ebenfalls erfolgreich, denn die Nächtigungen sind in diesem Zeitraum um 16 Prozent stark gestiegen. Damit liegen wir nur mehr 9,8 Prozent unter dem Niveau von 2019. Wir alle sind sehr froh über die Rückkehr der Gäste! Nun werden wir uns gemeinsam mit den Gastgebern anstrengen, dass sich neben den vielen Gästen auch wieder mehr Arbeitskräfte für den Tourismus in Niederösterreich begeistern lassen.“

Die maßgeschneiderten Angebote und die vielen Möglichkeiten im Urlaub sind für die Gäste offenbar sehr attraktiv: Diese schätzen an Niederösterreich die leichte und gute Erreichbarkeit, das abwechslungsreiche Programm für Familien mit Kindern, aber auch das hochwertige Angebot für kulturaffine oder Erholung suchende Gäste.

In der Sommersaison 2022, die in der Tourismusbranche von Mai bis Oktober gerechnet wird, wurden in Niederösterreich 4.257.000 Nächtigungen getätigt, das entspricht einem Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Sommer 2021. Bei den Inlandsgästen wurden um 6,1 Prozent mehr Nächtigungen gezählt. Nach der Coronapandemie ist nun auch die Rückkehr der ausländischen Gäste deutlich spürbar: Hier wird sogar ein Plus von 41,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.

Auch die bisherigen Jahreszahlen zeigen eine erfreuliche Entwicklung:

Von Jänner bis Oktober 2022 wurden in Niederösterreich 5.758.600 Nächtigungen bilanziert, das entspricht 29,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier liegt das Plus bei den ausländischen Gästen sogar bei 56,8 Prozent, die Nächtigungen der Gäste aus dem Inland sind um 19,8 Prozent gestiegen.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung erklärt: „Die herrliche Bergwelt zum Durchatmen und Abkühlen an heißen Sommertagen, die zahlreichen Radwege und das rege Kulturleben, die vielen Möglichkeiten für einen spannenden Familienurlaub machen Niederösterreich zu einem beliebten Reiseziel. Der Weinherbst mit Kellergassenführungen, Winzerfesten und Weinverkostungen und natürlich die Farbenpracht in der herbstlichen Natur haben auch heuer wieder viele Gäste angezogen. Bis Ende September liegen bereits die endgültigen Zahlen vor - hier haben wir in der vorläufigen Sommerbilanz bei den Nächtigungen von Gästen aus Deutschland ein Plus von 31,7 Prozent verzeichnet, bei Gästen aus dem übrigen Ausland sogar 53,2 Prozent. Das zeigt, dass unsere Kommunikations- und Werbemaßnahmen z.B. mit der neuen Sommerfrische in Niederösterreich in unseren Zielmärkten erfolgreich waren.“

Nun hat der Advent begonnen, der Winter steht vor der Tür. In Niederösterreich verbreiten schon zahlreiche Christkindlmärkte im ganzen Land Weihnachtsfreude, und für Dezember ist auch der Start in die Ski- und Langlaufsaison geplant. Wer es lieber weniger sportlich, dafür kulturell inspirierend und kulinarisch vielseitig hat oder entspannte Einkaufsbummel in der Vorweihnachtszeit liebt, unternimmt vielleicht einen Städtetrip in Niederösterreichs Kleinode der Urlaubsregionen. Niederösterreich ist auf

jeden Fall eine Reise wert.

Informationen, Tipps und Urlaubsideen auf www.niederoesterreich.at/winter.

