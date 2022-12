Eröffnung der erweiterten Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra

LR Teschl-Hofmeister: Errichtung eines zeitgemäßen Bildungscampus für fünf Ausbildungszweige

St.Pölten (OTS) - Gestern eröffnete Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Rahmen eines Festaktes die erweiterte Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra. Ein neues Schulgebäude mit fünf Klassen sowie Praxisräumen, Werkstätten, Lehrküchen, einer Bibliothek und einem Musikstudio wurde errichtet. Die Schülerinnen der Fachschule Sooß konnten bereits nach den Herbstferien an den neuen Standort übersiedeln.

„Der Neubau des Schulgebäudes und des Internates war notwendig, da die Fachschule Sooß mit der Fachrichtung ‚Betriebs- und Haushaltsmanagement‘ am Bildungsstandort Pyhra weitergeführt wird“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Das Land Niederösterreich investierte hier 15,6 Millionen Euro in die Errichtung eines zeitgemäßen Bildungscampus, damit hier künftig fünf Ausbildungszweige geführt werden können. Dies sind die beiden Fachrichtungen ‚Landwirtschaft‘ und ‚Betriebs- und Haushaltsmanagement‘ sowie die Ausbildungszweige ‚Lebensmitteltechnik‘ ‚Soziale Dienste‘ und Einzelhandelskauffrau bzw. Einzelhandelskaufmann“, so Teschl-Hofmeister.

„Der Neubau wurde in Holzriegelbauweise errichtet und besteht zu über 90 Prozent aus Holz. Bei der Fassade wurde Lärche verwendet und die Innenräume sind mit lasierter Fichte ausgestattet“, betont Direktor Josef Sieder. „Mit der neuen Infrastruktur kann sich die Fachschule Pyhra künftig noch stärker als das agrarische Bildungszentrum der Region NÖ Mitte etablieren. Für die praxisorientierte Ausbildung leisten der neue Lehr- und Versuchsstall, die Erzeugung hochwertiger bäuerlicher Produkte wie Käse, Säfte und Most sowie der Ab-Hof-Laden wertvolle Dienste“, so Sieder.

Mit den Bauarbeiten wurde im Mai 2020 begonnen. Voriges Schuljahr wurde bereits das Internat bezogen. Für die Planung und Bauaufsicht zeichnet das Architekturbüro Urmann-Radler verantwortlich.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse