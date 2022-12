HTL Mödling – kreative Eliteschmiede für den Zukunftsberuf Gebäudetechnikerin und Gebäudetechniker

LR Danninger: Gebäudetechnik Akademie ist beispielgebend für Vernetzung von Wirtschaft und Ausbildung

St.Pölten (OTS) - Gebäudetechnik gehört zu jenen Green Jobs, die in Zukunft mit dem verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien und deren möglichst effizienten Nutzung im Gebäudebetrieb immer wichtiger werden. „Digitalisierung ist nicht nur im Bauwesen nicht mehr wegzudenken, sondern hat schon längst auch eine Schlüsselrolle in modernen Gebäuden – von sicherheitsrelevanter Infrastruktur über den Nutzer-Komfort bis hin zur intelligenten Vernetzung von Energieerzeugern, -verbrauchern und -speichermedien. Die Abteilung für Gebäudetechnik der HTL Mödling bietet mit ihrer fachlich fundierten Ausbildung einerseits beste Berufsaussichten für die Zukunft und trägt andererseits mit der österreichweit einzigartigen Gebäudetechnik Akademie zu einer engen und beispielgebenden Vernetzung von Wirtschaft und Ausbildung bei“, so Landesrat Danninger.

Die Gebäudetechnik Akademie veranstaltet regelmäßig Firmenworkshops und Fachvorträge sowohl für die Schülerinnen und Schüler der HTL Mödling als auch für die Lehrlinge der Partnerfirmen. „Gebäudetechnik ist ein spannendes Themenfeld, das jungen Menschen beruflich vielseitige Möglichkeiten eröffnet. Die Nachfrage von Seiten der Unternehmen ist sehr hoch. Wir wollen daher dieses Berufsbild und die Qualifizierungsangebote der HTL Mödling, wie die höhere Abteilung, den Aufbaulehrgang und das Kolleg für Gebäudetechnik, bei möglichst vielen Auszubildenden bekannt machen“, informiert Elisabeth Berger, Abteilungsvorständin Maschinenbau – Anlagetechnik und Gebäudetechnik der HTL Mödling.

Um den Kontakt mit den Unternehmen nicht nur zu erhalten, sondern laufend auszubauen, ist die Abteilung für Gebäudetechnik auch im ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster Niederösterreich aktiv. Innovative Entwicklungen finden so direkt Eingang in die Ausbildung, die dadurch immer am Puls der Zeit ist. Die Kooperation mit Unternehmen aus der umliegenden Region fördert zudem den direkten Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern mit möglichen künftigen Arbeitgebern.

ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki: „Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eine wichtige Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Es freut mich sehr, dass wir im Rahmen des Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ einen Beitrag zur Vernetzung zwischen Ausbildung und Wirtschaft leisten können.“

Weitere Informationen: Büro LR Danninger unter 02742/9005-12253, Mag. Andreas Csar, und E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at bzw. bei der Wirtschaftsagentur ecoplus unter 02742/9000-19619, Mag. Markus Steinmaßl, und E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at, www.ecoplus.at/wp.iz

