Luzia Strohmayer-Nacif im Vorstand des Bundesverbands professioneller Bildanbieter (BVPA)

Schwerpunkt auf internationaler Vernetzung und länderübergreifenden Kooperationslösungen bei Bild-Themen

Wien (OTS) - APA-PictureDesk-Leiterin Luzia Strohmayer-Nacif ist Vorstandsmitglied im Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V. (BVPA). Die Bildexpertin übernimmt diese Funktion für zwei Jahre. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Andreas Genz (dpa Picture Alliance) und den Vorstandsmitgliedern Marialuisa Plassmann (KNA-Bild), Heide-Marie von Widekind (mauritius images) und Vicente Poveda (ddp media) widmet sie sich in dieser Zeit vorrangig dem Großprojekt Social-Media-Bildlizenz, einer neuen Erlösquelle für Bildanbieter. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Entwicklung eines auf den österreichischen Bildermarkt zugeschnittenen Regelwerks zu Honorarempfehlungen für Fotonutzungen sowie der Fachmesse für Bildeinkäufer:innen, dem PICTAday 2023, in München.

Strohmayer-Nacif verfügt über langjährige Erfahrung in der Bildbranche. Die Medien- und Kulturwissenschafterin ist seit 2005 in verschiedenen Positionen bei APA-PictureDesk, der Bildagentur der APA – Austria Presse Agentur, tätig und leitet Österreichs führenden Bildanbieter seit 2016. Im vergangenen Jahr steuerte sie das vom Austria Wirtschaftsservice (aws) geförderte Projekt Visual.Trust.AI, im Zuge dessen eine KI-Leitlinie zum Umgang mit künstlicher Intelligenz in der APA sowie ein KI-gestützter Suchfilter für Personen öffentlichen Interesses in Bilddatenbanken entwickelt wurde.

Internationale Vernetzung

In ihrer Rolle als BVPA-Vorständin bringt Strohmayer-Nacif ihre Expertise sowie eine „Österreich-Perspektive“ in den Verband ein: „Urheberrechtsfragen des Bildgeschäfts, veränderte Kundenanforderungen oder neue Preis- und Geschäftsmodelle sind aktuelle Themen, die die Bildbranche bewegen – und das über Österreichs Grenzen hinaus. Ich freue mich daher auf die internationale Vernetzung sowie auf die gemeinsame Arbeit an länderübergreifenden Lösungen, die den Wert des Bildes noch stärker ins Bewusstsein rücken“, so Strohmayer-Nacif.

Fokusthemen BVPA: Social-Media-Bildlizenz und Honorare für Fotonutzung

Mit der neuen „erweiterten Kollektivlizenz“ haben die deutsche Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst und der BVPA in den zurückliegenden drei Jahren in Ergänzung zur individuellen Lizenzierung ein Modell für den deutschen Markt erarbeitet, das Fotograf:innen und Bildagenturen für den Upload ihrer Bilder durch private Nutzer:innen auf Social-Media-Plattformen erstmals eine Vergütung als zusätzliche Einnahmequelle sichert. Neben diesem Projekt, das aktuell unter dem Motto „Share aber fair“ auf den Weg gebracht wird, steht für Strohmayer-Nacif auch die Frage hinsichtlich mehr Transparenz in der Berechnung von Nutzungshonoraren im Fotovertrieb in Österreich auf der Agenda. „Da in Deutschland die Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (mfm) jährlich die aktuellen Honorare für Fotonutzungen ermittelt und als Standardwerk ‚Bildhonorare‘ herausgibt, gilt es gemeinsam mit dem BVPA eine Version für den österreichischen Markt zu entwickeln“, gibt Strohmayer-Nacif einen Einblick in ihr Vorhaben. Auch die Ausrichtung des Branchenevents PICTAday am 30. März 2023 in München zählt zu ihren aktuellen Themen. Erstmals werde zusätzlich zur Fachmesse ein Konferenzprogramm für Bildanbieter:innen, Technologieprovider und End-User:innen geboten.

Über APA-PictureDesk:

APA-PictureDesk, die Bildagentur der APA, vereint auf www.picturedesk.com das Fotomaterial der APA-Bildredaktion sowie zahlreicher nationaler und internationaler Fotografen und Partneragenturen. Die Auswahl reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Infografiken bis hin zu Features und illustrativen Creative-Stock-Bildern. Auftragsfotografie und Auftragsgrafik ermöglichen individuelle visuelle Lösungen und runden das umfassende Angebot ab.

Über den Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V.:

Der Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA) wurde 1970 in Berlin als Interessenvertretung für deutsche Pressebild-Agenturen und Bildarchive gegründet. Heute ist der BVPA führende Instanz in Deutschland und dem europäischen Raum für alle Fragen rund um visuelle Inhalte und vertritt kleine und große Bildanbieter in ganz Europa. Der Verband repräsentiert außerdem die Interessen von Unternehmen, die bildagenturnahe Services anbieten, z.B. technische und juristische Dienstleistungen wie Keywording, Rechteverfolgung und Vertrieb. Derzeit hat der BVPA über 80 Mitglieder.

