VP-Großbauer zum Ableben von Karl Merkatz: „Wir gedenken eines großen Österreichers“

‚Mundl‘-Darsteller Karl Merkatz hat die heimische Film- und Theaterwelt nachhaltig geprägt

Wien (OTS) - „Mit seinen zahlreichen Rollen in Theater und Fernsehen hat sich der legendäre Karl Merkatz ins kollektive Gedächtnis der Österreicherinnen und Österreicher eingebrannt. Mit großer Trauer erfahre ich vom Ableben dieses einzigartigen Schauspielers. Er war eine bedeutende Persönlichkeit, die die heimische Film- und Theaterwelt nachhaltig geprägt hat. Ganz gleich ob jung oder alt, alle erinnern sich an seinen Kultcharakter ‚Mundl‘ in ‚Ein echter Wiener geht nicht unter‘. Das ist aber nur eine seiner vielen Rollen, die ihn unvergesslich machen“, so die Kultursprecherin der Volkspartei, Nationalratsabgeordnete Maria Großbauer, zum Ableben von Schauspieler Karl Merkatz.

„Karl Merkatz wird unserem Land fehlen. Meine Anteilnahme gilt der Familie und den Angehörigen von Karl Merkatz. Wir gedenken voller Dankbarkeit eines großen Österreichers und werden sein Vermächtnis für Österreichs Kultur immer schätzen“, so Großbauer abschließend.



