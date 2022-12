Heinisch-Hosek: Betroffen über Tod des Volksschauspielers Karl Merkatz

Großer Verlust für die Österreichische Kunst- und Kulturszene

Wien (OTS) - „Mit dem Ableben von Karl Merkatz verliert Österreich einen einzigartigen und vielseitigen Künstler und Schauspieler. In seiner Rolle als Bockerer in Franz Antels gleichnamiger Filmreihe und als Mundl in der Fernsehserie "Ein echter Wiener geht nicht unter" schrieb Karl Merkatz heimische Film- und Fernsehgeschichte. In beiden seiner Kultrollen verkörperte er den Inbegriff des Wiener Arbeiters, welchen er in Solidarität stets verbunden war. Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Hinterbliebenen.“, so SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek heute, Sonntag, zum Ableben von Karl Merkatz. **** (Schluss) rw

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at