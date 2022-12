Hanger: „Mehrheit der Bevölkerung stellt U-Ausschuss schlechtes Zeugnis aus“

Laut einer ATV-Umfrage haben die Österreicherinnen und Österreicher genug vom Untersuchungsausschuss

Wien (OTS) - „Die Mehrheit der Bevölkerung stellt dem aktuellen U-Ausschuss ein schlechtes Zeugnis aus. Das ist wenig verwunderlich: Denn der U-Ausschuss hat keine neuen Erkenntnisse gebracht, sondern sich regelmäßig selbst ad absurdum geführt. Die Konsequenz daraus ist das drastisch gesunkene Vertrauen der Menschen in die Politik. Die Opposition darf sich nicht wundern, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung verschlechtert, wenn sie alle Kraft in parteitaktische Spielchen steckt, anstatt die tatsächlichen Anliegen der Menschen ernst zu nehmen und an der Krisenbewältigung mitzuwirken. Fest steht: Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das parteipolitische Hickhack im aktuellen U-Ausschuss ab“, so der ÖVP-Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende im U-Ausschuss, Andreas Hanger, bezugnehmend auf eine aktuelle ATV-Umfrage.

„Das destruktive Verhalten der Opposition stößt auf wenig Zustimmung. Denn der Polit-Zirkus im U-Ausschuss senkt weder die Energierechnungen noch federt die Inflation ab. All das macht einzig und allein die Bundesregierung“, so Hanger abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/