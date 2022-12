TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Europa muss auf eigene Beine", von Floo Weißmann, Ausgabe vom Sonntag, 4. Dezember 2022

Joe Biden ist nicht der nette Onkel aus Washington, sondern als US-Präsident den amerikanischen Interessen verpflichtet.

Innsbruck (OTS) - Die EU kann sich nicht darauf verlassen, dass Amerika auch in Zukunft Schutz bietet.

Europa bleibt nicht viel Zeit, um sich auf der Weltbühne von den Vereinigten Staaten zu emanzipieren. Das hat auch der Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron diese Woche in den USA unterstrichen.

Derzeit regiert in Washington ein ausgewiesener Europafan. Präsident Joe Biden und seine Administration setzen auf traditionelle Bündnispolitik. Sie haben die Antwort des Westens auf Russlands Angriffskrieg organisiert und wesentlich dafür gesorgt, dass die Ukraine überhaupt noch existiert.

Doch selbst das Verhältnis zum Europafan Biden bleibt kompliziert. In die Beschwörung his­torischer Partnerschaft durch Biden und Macron mischten sich kritische Untertöne. Aktuell empören sich die Europäer vor allem über den Protektionismus, mit dem Biden die Teuerung in seinem Land bekämpfen will. In der Ukraine tragen die Amerikaner zwar die Hauptlast der militärischen Hilfe, aber an der wirtschaftlichen Front stehen die Europäer ganz vorne. Der Unmut darüber wird noch wachsen. Und auch im Umgang mit China, der großen Herausforderung der Zukunft, sind die politischen Ansätze nicht deckungsgleich.

Biden ist nicht der nette Onkel aus Washington, sondern als US-Präsident amerikanischen Interessen verpflichtet. Immerhin glaubt er fest daran, dass diesen Interessen durch Kooperation mit Eu­ro­pa am besten gedient ist. Macron reist nun mit der Zusage nach Hause, dass man die protektionistischen Maßnahmen der USA überprüfen wird.

Aber wer im Weißen Haus auf Biden folgt, ist völlig offen. Die Europäer können sich nicht darauf verlassen, dass Amerika auch in Zukunft Schutz bietet, gemeinsame Werte betont und in Streitfragen zumindest mit sich reden lässt. Das bedeutet für die EU, dass sie auf dem Weg zur strategischen Autonomie den Turbo zünden muss – von der Ener­giewende bis zur gemeinsamen Verteidigung.











