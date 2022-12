Wöginger: "Karl Nehammer steuert die Republik Österreich mit Umsicht durch fordernde Zeiten"

ÖVP-Klubobmann gratuliert Bundeskanzler Nehammer zu seinem ersten Jahr an der Spitze der Bundesregierung – Kanzler ist „nicht nur Wegbegleiter, sondern enger Freund“

Wien (OTS) - „Unser Bundeskanzler Karl Nehammer lenkt die Geschicke der Republik Österreich seit einem Jahr mit Umsicht und Lösungskompetenz – und das in sehr herausfordernden Zeiten“, gratuliert ÖVP-Klubobmann August Wöginger dem Kanzler zum ersten Jahr seiner Amtszeit an der Spitze der Bundesregierung. Karl Nehammer sei dabei nicht nur ein politischer Weggefährte, sondern „vor allem auch ein enger und wertvoller Freund für mich. Für diese Freundschaft möchte ich ihm von Herzen danken“, so Wöginger weiter.

„Ob als Generalsekretär der Volkspartei, als Innenminister oder als Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann: Karl Nehammer steht für Politik mit Handschlagqualität, die er mit Leidenschaft und Engagement für unser Land und die Menschen macht“, unterstreicht der ÖVP-Klubobmann. Nehammer sei ein politischer Vollprofi, den neben seiner Expertise und seiner Erfahrung „seine Menschlichkeit und Bodenständigkeit“ auszeichne. Wie er, Wöginger, sei auch der Bundeskanzler ein Familienvater, der den Blick im Sinne nachfolgender Generationen habe, was dessen politische Arbeit maßgeblich präge. Wöginger abschließend: „Karl Nehammer hat in den ersten zwölf Monaten seiner Kanzlerschaft bewiesen, dass er Kanzler ‚kann‘. Der Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei und ich als Klubobmann wünschen uns für Österreich noch viele weitere Jahre mit ihm als Bundeskanzler!“



