Scharzenberger: „Wer ‚Grüß Gott‘ sagt, wird von der SPÖ verbal angegriffen“

SPÖ-Mandatar Kai Jan Krainer sorgt für Eklat

Wien (OTS) - „Wer ‚Grüß Gott‘ sagt, wird von der SPÖ verbal angegriffen – so geschehen vor der gestrigen Befragung des Landesgeschäftsführers der Volkspartei Niederösterreich im U-Ausschuss. Dass SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer nun offenbar allen Menschen in Wien die Grußformel ‚Grüß Gott‘ verbieten will, ist eine massive Grenzüberschreitung und zeigt, wie abgehoben die SPÖ agiert. Krainer hat kein Gespür für dieses Land und seine Menschen. Diese Bevormundung ist vollumfänglich abzulehnen und muss dazu führen, dass sich die noch verbliebenen vernünftigen Kräfte in der SPÖ von ihrem Parteifreund distanzieren“, so die Nationalratsabgeordnete der Volkspartei, Corinna Scharzenberger, die betont: „Wir lassen uns von der SPÖ sicher nicht verbieten, ‚Grüß Gott‘ zu sagen!“



Konkret hatte SPÖ-Mandatar Kai Jan Krainer auf das freundliche ‚Grüß Gott‘ des Landesgeschäftsführers der Volkspartei Niederösterreich forsch repliziert: „In Wien heißt das nicht Grüß Gott, sondern guten Tag!"

