FPÖ - Nepp: Weihnachtsfeier der Wien Energie ist pure Dekadenz

Wien (OTS) - „350.000 Euro für eine Weihnachtsfeier auszugeben, während sich die Strom- und Gaspreise laufend erhöhen und viele Wiener in die Zahlungsunfähigkeit treiben, ist ein Luxus der Wien Energie, für den ich kein Verständnis habe“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. Er erinnert daran, dass der Wien Energie noch vor wenigen Monaten Geld zugeschossen werden musste, damit die Energieversorgung der Kunden gesichert bleibt. Nun eine knappe halbe Million, mir nichts dir nichts für eine Feier locker zu machen, ist ein Skandal. Das Argument, man wolle den Mitarbeitern nach zwei Jahren Pandemie etwas gönnen, zählt für den Freiheitlichen nicht: „Ich bin überzeugt, dass man die Mitarbeiter mit einer deutlich günstigeren Variante ebenso zufrieden gestellt hätte. Ein Unternehmen, das kracht wie ein Kaisersemmerl und zudem durch das Geld der Wiener finanziert wird, hat wohl wenig Grund, so ein Fest auszurichten.“

