ORF-„Pressestunde“ mit Dr. Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister, SPÖ

Am 4. Dezember um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz in einer Zeit der multiplen Krisen. Welche Wirkung hätte ein Energieschutzschirm, wie ihn die Bundesländer von der Bundesregierung fordern? Welche Rezepte hat Ludwig als stellvertretender SPÖ-Bundesparteivorsitzender im Kampf gegen die Teuerung? Die guten Umfrageergebnisse der Sozialdemokraten in den vergangenen Monaten werden zusehends von der aufholenden FPÖ bedroht. Wie schätzt Ludwig den Kurs der Partei in Migrationsfragen ein? Wie beurteilt er die Politik von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner im Bund und wie unumstritten ist sie auch parteiintern als nächste Kanzlerkandidatin? Und welche Konsequenzen zieht Wiens Bürgermeister aus der Causa Wien Energie?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 4. Dezember 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Veronika Dolna

„Kleine Zeitung“

und

Matthias Westhoff

ORF

