VOOPOO DRAG 4 mit seiner vierfachen Einzigartigkeit als weiteres legendäres Produkt offiziell freigegeben

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 29. November veröffentlichte VOOPOO offiziell die vierte Generation des MOD of DRAG, DRAG 4. Es ist ein einzigartiger Mod mit einem einzigartigen Look, der ein einzigartiges und fortschrittliches Vaping-Erlebnis bietet.

Im Jahr 2017 entstand der erste MOD der VOOPOO-Drag-Serie, und die schnelle Zündung stellte einen Rekord in der Branche auf und ermöglichte es VOOPOO, sich schnell in der Branche zu profilieren. Im Jahr 2019 stellte VOOPOO den DRAG 2 vor, dessen innovativer FIT MODE den Nutzern eine günstigere Ausgangsleistung und ein besseres Vaping-Erlebnis bietet. Im Jahr 2021 wurde der VOOPOO DRAG 3 herausgegeben, der den Nutzern mit dem Super-Burst-Modus und der schnellen Zündung bei 0,001S ein explosives Dampferlebnis bietet. Jede Produktinnovation ist eine Demonstration von VOOPOOs reinem Streben nach einem exzellenten Dampferlebnis.

Einzigartiges Erscheinungsbild:

In Fortführung und Weiterentwicklung des klassischen DRAG-MOD-Looks wurde das Drag 4 mit Zinklegierung, Leder, Massivholzelementen und Naturharzen gestaltet. Jeder DRAG 4 ist einzigartig im Aussehen und hat eine einzigartige Scheibe, die die Einzigartigkeit und die besonders edle Note eines jeden DRAG-Benutzers widerspiegelt. Das raffinierte Leder macht das Gehäuse noch griffiger, und die geschlossene Konstruktion erhöht die Haltbarkeit, da sie das Innere staubfrei hält. Die C-förmige magnetische Batterieabdeckung lässt sich leicht anbringen und abnehmen und bleibt höchstwahrscheinlich auch dann fest mit dem Mod verbunden, wenn das Gerät versehentlich fallen gelassen wird. Das macht das Gerät langlebig und sturzsicher.

Einzigartige Zerstäubung:

Im Vergleich zum Doppel-Einlass gleicht der Dreifach-Einlass mit seiner stabilen dreieckigen Struktur effektiv die Strömungsrichtung aus und erhöht die Menge der durchströmenden Luft, was eine schnellere Auflösung der e-Flüssigkeit und einen gleichmäßigeren Dampfstrom ergibt. Der UFORCE-L-Tank verfügt über den branchenweit ersten stufenlosen 360°-Lufteinstellring. Mit freier Einstellung und einfacher Kontrolle des Luftstroms wird der Wunsch nach einem wolkigen Dampf mit Leichtigkeit erfüllt. Die innen verdoppelte Spule beschleunigt die Zerstäubungserwärmung und erhöht die Zerstäubungseffizienz. Das führt zu einer Verbesserung der Dampf-Explosion und liefert reiche und feine Aromen.

Einzigartiges humanisiertes Design:

Mit dem neu hinzugefügten Multifunktionsschalter kann die QS-Sperre so definiert werden, dass die Wattzahl, das Gerät oder die Leistung nach Wunsch des Benutzers gesperrt werden können. Darüber hinaus kann das verbesserte Design der Benutzeroberfläche mit klar getrennten Funktionstasten eine unbeabsichtigte Zündung durch den Benutzer aufgrund einer versehentlichen Berührung verhindern. Im TC-Modus erkennt der Chip automatisch das üblicherweise verwendete Heizmaterial und stellt dessen Temperatur auf einen empfohlenen Bereich ein, um den spezifischen Bedürfnissen des jeweiligen Benutzers gerecht zu werden.

Einzigartige Servicezeit:

Mit dem branchenweit höchsten Standard einer 5V/3A-Schnellladung verkürzt der DRAG 4 die Wartezeit. Der ECO-Modus erhöht die Lebensdauer um mindestens 10 % und deckt den Nikotinbedarf des Benutzers auch bei niedrigem Batteriestand.

Nach unzähligen Versuchen hat das Team von VOOPOO die Leistungsvorteile der ersten drei DRAG MODs und die Innovationen in Bezug auf Aussehen, Zerstäubungsleistung und interaktives Erlebnis in den DRAG 4 integriert. Der Hingabe des VOOPOO Teams ist dieser einzigartige Klassiker in der Branche zu verdanken! Wir glauben, dass DRAG 4 als ein einzigartiges Produkt in die Geschichte eingehen wird, das die vorherigen DRAG-Mods übertrifft.

