GWM nimmt Hunderte von Vertriebshändlern unter Vertrag, um die Wachstumsdynamik im weltweiten Vertrieb aufrechtzuerhalten

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 30. November unterzeichnete GWM auf der Thailand International Motor Expo 2022 Vereinbarungen mit Hunderten von Vertriebshändlern und baute damit sein globales Vertriebsnetz weiter aus.

Laut Parker Shi, Vizepräsident von GWM, setzt das Unternehmen bei der Entwicklung auf Globalisierung. Um den globalen Markt weiter auszubauen und die Bedürfnisse der Kunden in Übersee zu erfüllen, wird GWM das Beste aus seinem Forest Ecosystem machen, um mit fortschrittlicheren und intelligenteren Fahrzeugen mit neuer Energie eine bessere Zukunft zu schaffen.

Am selben Tag lud das Unternehmen mehr als 200 Händler aus aller Welt ein, den GWM-Stand auf der Automobilausstellung, die Ladengeschäfte von GWM und sein Erlebniszentrum in Bangkok zu besuchen, um die gesamte Palette der intelligenten neuen Energieprodukte und -technologien von GWM kennenzulernen.

Ein Vertriebshändler aus einem ASEAN-Mitgliedstaat sagte: „Eine ganze Reihe innovativer neuer Energiefahrzeuge und -technologien zeigt die Stärke von GWM. Als Partner des Unternehmens habe ich volles Vertrauen in seine neuen elektrischen Produkte."

Um den Händlern einen authentischen Eindruck von den mit neuen Energien angetriebenen Fahrzeugen und intelligenten Technologien des Unternehmens zu vermitteln, organisierte GWM am 1. Dezember auch verschiedene Testfahrten, unter anderem mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h, Slalomfahren und Auto-Parken. Die Testfahrten wurden unter anderem mit den Modellen HAVAL H6 PHEV, H6 HEV, JOLION HEV, ORA GOOD CAT (auf dem europäischen Markt FUNKY CAT), TANK300 und GWM POER durchgeführt.

„Verschiedene GWM-Modelle sind in Australien sehr beliebt. Der ORA GOOD CAT hat bei der Testfahrt gute Leistungen gezeigt. Dieses Modell besticht durch sein markantes Äußeres und seinen komfortablen Innenraum. Nach seiner Einführung auf dem australischen Markt wird der ORA GOOD CAT revolutionäre Veränderungen auf dem lokalen Markt bewirken", sagte ein Händler aus Australien.

Während der Testfahrten zeichneten die GWM-Mitarbeiter das Feedback der Händler auf. Die Händler lobten die Modelle während der Testfahrten und machten auf einige Anforderungen und Nutzungsgewohnheiten der lokalen Kunden aufmerksam. Darüber hinaus waren einige Händler auch bereit, die mit neuen Energien angetriebenen Fahrzeuge von GWM einzuführen, um den Fahrzeugverkauf auf dem lokalen Markt zu fördern.

Ein Händler, der zum ersten Mal eine Vereinbarung mit GWM unterzeichnete, nahm hauptsächlich an der Testfahrt des HAVAL H6 PHEV teil und sagte: „Die Hybrid-Elektrofahrzeuge von GWM sind etwas Besonderes. Sie können ausgezeichnete neue Energielösungen sein. Der HAVAL H6 PHEV hat eine starke Leistung und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz. Ich hoffe, dass wir das Modell bald unseren lokalen Kunden vorstellen können."

Die Vertriebshändler werden an der GWM-Konferenz für Überseepartner 2022 teilnehmen, die am 2. Dezember stattfinden wird. Die Partnerschaften mit diesen Händlern in Übersee sind ein weiterer Schritt von GWM im Rahmen seiner Globalisierungsstrategien und der Energiewende.

