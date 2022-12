Mikl-Leitner muss nun handeln: Wärmepreisdeckel auch für Niederösterreich!

EVN entlastet über Beteiligung burgenländische Kunden – in NÖ ist sie aber tatenlos

St. Pölten (OTS) - Das Burgenland hat es über Umwege geschafft, einen Preisdeckel für Wärmeenergie auszurollen. Das System hat allerdings den Haken, dass sich die Burgenländer den Preisdeckel selbst bezahlen. „In der Ausführung schlecht, aber von der Idee her gut“, beurteilt der FPÖ-Wirtschaftssprecher im NÖ Landtag, Ing. Mag. Reinhard Teufel das pannonische Projekt.

„Ein Preisdeckel für Wärmeenergie muss auch in Niederösterreich her, und das schnellstens. Die Landsleute haben unter der Untätigkeit der ÖVP genug gelitten“, so der freiheitliche Abgeordnete. Niederösterreich braucht ebenfalls eine Bündelung der Kräfte. „Vom Strompreisrabatt, über den NÖ-Strompreisrabatt und die generellen Vergünstigungen der Energieversorger würde der Preisdeckel für Wärmeenergie den enormen Preisdruck für die Bevölkerung abdämpfen und die Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung abrunden“, so Teufel weiter.

Ein Kuriosum ist, dass der NÖ-Landesenergieversorger EVN über die Burgenland Holding AG zu 49% an der Burgenland Energie beteiligt ist. Die EVN weiß also, dass im Burgenland die Bürger entlastet werden. „Warum machen sie das nicht gleich in Niederösterreich auch, das ist gewissermaßen grotesk“, ist Teufel verwundert.

Zweifelsfrei muss aber gewährleistet werden, dass die Kosten für den Preisdeckel von den jeweiligen Krisengewinnern bezahlt werden – also den Energiemultis – und nichts auf die Rechnungen der Konsumenten abgewälzt werden. „Ebenfalls muss gewährleistet werden, dass es sich hierbei nicht nur um eine Alibiaktion handelt, bei welcher die Menschen mit Mini-Beträgen abgespeist werden, sondern es muss sich um eine echte Hilfe handeln“, so der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

