AVISO: Integrationsministerin Susanne Raab lädt zum 2. Vienna Forum

Experten-Konferenz gegen Spaltungstendenzen und Extremismus am 5. Dezember 2022, 10.00 Uhr

Wien (OTS) - Am Montag, den 5. Dezember 2022, lädt Integrationsministerin Susanne Raab zum zweiten Mal zum „Vienna Forum on Countering Segregation and Extremism in the Context of Integration“ in die Ovalhalle im Museumsquartier. Geladene Gäste sind Sofia Voultepsi, griechische Vizeministerin für Migration und Asyl, Bart Somers, Vize-Ministerpräsident der flämischen Regierung und flämischer Minister für Zusammenleben und Staatsverwaltung in Belgien, Jean Mafart, Direktor für Europäische und Internationale Angelegenheiten im Ministerium für Inneres, Frankreich und Ilkka Salmi, EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung sowie mehr als 150 Expertinnen und Experten aus ganz Europa. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen am Vormittagsprogramm des diesjährigen Vienna Forum teilzunehmen.

Die Konferenz wird in englischer Sprache ohne Dolmetschung abgehalten.

Termine für Medien:

10.00 Uhr

PRESSESTATEMENTS unter anderem mit:

- Susanne Raab, Integrationsministerin, Österreich

- Sofia Voultepsi, Vizeministerin für Migration und Asyl, Griechenland

- Bart Somers, Vize-Ministerpräsident der flämischen Regierung und flämischer Minister für Zusammenleben und Staatsverwaltung in Belgien



10.30 Uhr

Eröffnungsrede von Integrationsministerin Raab

10.45 Uhr

Key Note von Peter Neumann, Gründungsvorstand des „International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence“, King’s College, London

11.10 Uhr

Impulsvorträge der politischen High-Level Gäste:

- Sofia Voultepsi, Vizeministerin für Migration und Asyl, Griechenland

- Bart Somers, Vize-Ministerpräsident der flämischen Regierung und flämischer Minister für Zusammenleben und Staatsverwaltung in Belgien

- Jean Mafart, Direktor für Europäische und Internationale Angelegenheiten im Ministerium für Inneres, Frankreich

- Ilkka Salmi, EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung





Ort: Ovalhalle im Museumsquartier (links vom Haupteingang), Museumsplatz 1, 1070 Wien (Medieneinlass 9.15 Uhr – 10.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten. Die Pressestatements werden via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME

Wir empfehlen, während dieses Medientermins eine FFP2-Maske zu tragen.

Bitte weisen Sie beim Betreten Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

