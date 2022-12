Wieden: Ausstellung „Adieu – Du schlichte Schöne!“

Bis Ende Mai 2023: Erinnerungen an die „Rauchfangkehrer-Kirche“

Wien (OTS) - Über die Historie des als „Rauchfangkehrer-Kirche“ bekannten Gotteshauses „Zum Heiligen Florian“ erzählt noch bis Ende Mai 2023 die neue Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Adieu – Du schlichte Schöne! Ein barockes Verkehrshindernis“. Gezeigt wird der Rückblick auf die Geschichte des 1725 eingeweihten und 1965 abgerissenen Andachtsorts im „Rauchfangkehrer-Museum“ (4., Klagbaumgasse 4). Einstmals befand sich die Gebetsstätte in der Mitte der Wiedner Hauptstraße (bei 105), bis die Fläche für den Verkehr gebraucht wurde. Gemälde, Fotos, Schriften und Objekte, darunter ein Weihwasserbecken aus dem Barock und eine Reliquie aus dem Mittelalter, erinnern an alte Zeiten. Das Museum ist jeweils am Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Gesperrt bleiben die Räumlichkeiten immer an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Kurator der Schau ist der ehrenamtliche Museumsleiter Günter Stern. Erteilung von Auskünften: Telefon 734 35 40 (Sonntag: Vormittag). Kontakt via E-Mail: rauchfang@bezirksmuseum.at.

Der Titel der Dokumentation weist auf das frühere einfache und doch durchaus ansprechende Erscheinungsbild des Sakralbaus hin. Gäste haben sich an die geltenden Corona-Richtlinien zu halten. Das „Rauchfangkehrer-Museum“ im 4. Bezirk ist ein langjähriges Mitglied der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Die Exponate in dieser Ausstellung reichen von Zeigern und Ziffern der Turmuhr bis zu Ölgemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Drucken und anderen Abbildungen der Kirche. Eine Rauchfangkehrer-Fahne, ein Fenstergitter, ein Modell des Sakralbaus, ein Totenkopf aus Sandstein (Symbol der Vergänglichkeit), Kerzenleuchter, Bücher, Sterne vom Plafond, eine Tabernakel-Türe, Hostien-Behälter und eine Auferstehungsfigur, einen Orgel-Teil, ein tragbares Kreuz aus Holz mit einem gekrönten Christus, Prozessionslaternen und mannigfaltige Schriften hat Museumschef Günter Stern ebenfalls aufgetrieben. Infos im Internet: www.rauchfangkehrermuseum.at.

