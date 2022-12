Industrie trauert um langjährigen IV-Kommunikator Milan Frühbauer

Frühbauer prägte die Kommunikations- und Medienlandschaft in Österreich – über 25 Jahre im Haus der Industrie tätig

Wien (OTS) - Die Industrie trauert um ihren langjährigen Mitarbeiter und Kommunikator: „Mit Milan Frühbauer haben wir einen inspirierenden Kollegen, Kommunikationsleiter, Chefredakteur und Weggefährten verloren. Er hat mit seinem Blick für das Wesentliche, die Kunst wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich darzustellen und seinem unvergleichlichen Sinn für Humor die Arbeit der Industriellenvereinigung in den Jahren von 1972 bis 1999 mitgeprägt“, so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV). „Im Namen der Industriellenvereinigung möchte ich seiner Familie unser tief empfundenes Beileid aussprechen“, so Neumayer.

1972 begann Frühbauer als Mitarbeiter der Presseabteilung in der Industriellenvereinigung und übernahm 1979 deren Leitung sowie die Chefredaktion der Wochenzeitschrift „industrie“. Der ehemalige Generalsekretär Herbert Krejci betraute ihn im Jahr darauf mit der Gesamtleitung der Kommunikation der Industriellenvereinigung, diese führte er 19 Jahre mit großem Engagement und einem scharfen Blick auf die zentralen Herausforderungen des Wirtschaftsstandortes, bevor er 1999 in den Manstein-Verlag wechselte.

