Wiener Volkspartei: Menschen mit Behinderung wird endlich auch in Wien eine offizielle Stimme gegeben

Gemeinderätliche Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit nimmt ihre Arbeit auf

Wien (OTS) - Gestern fand - pünktlich zum morgigen internationalen Tag der Menschen mit Behinderung - die konstituierende Sitzung der vom Wiener Gemeinderat im Oktober beschlossenen gemeinderätlichen Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit statt. Stellvertretender Vorsitzender der Kommission ist der Behindertensprecher der Wiener Volkspartei, Erol Holawatsch, als zweites Hauptmitglied wird Gemeinderätin Kasia Greco fungieren, als Ersatzmitglieder Gemeinderätin Bernadette Arnoldner und Gemeinderat Michael Gorlitzer.

"Was lange währt, wird endlich gut. Nachdem sich die Durchsetzung dieser Kommission nun fast ein Jahr hingezogen hat, konnte die Kommission gestern endlich ihre Arbeit aufnehmen. Die Volkspartei hat lange für die Einführung dieser Kommission gekämpft, die dazu dient, Menschen mit besonderen Bedürfnissen eine Stimme zu geben, zu beraten und sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse ernst genommen werden. Auch soll am aktiven Abbau von Barrieren gearbeitet werden. Nachdem die Umsetzung nun so lange gedauert hat, freut es uns umso mehr, endlich im Sinne der Betroffenen mit der Arbeit zu beginnen", betonen die VP-Abgeordneten abschließend.

