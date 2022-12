„Der verlorene Handschuh“ in den Bezirksmuseen 21 und 8

Wien (OTS) - Der Kultur-Verein „grossundklein“ präsentiert ein kurzweiliges Musik- und Erzählprogramm für Kinder von 2 bis 6 Jahren mit dem Titel „Der verlorene Handschuh“. Den Nachwuchs erwartet ein „Märchen zum Zuhören, Staunen und Mitmachen“ und darin spielen mehrere Tiere sowie Werte wie Freundschaft und Zusammenhalt eine wichtige Rolle. Am Samstag, 3. Dezember, ab 10.30 Uhr, unterhalten die „grossundklein“-Künstler*innen das junge Publikum im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“). Wiederholt wird die Aufführung am Sonntag, 4. Dezember, ab 10.30 Uhr, im Saal des Josefstädter Bezirksmuseums (8., Schmidgasse 18). Der Eintritt kostet jeweils pro Person 12 Euro. Info und Anmeldung: Telefon 0660/581 33 96. Auskunft und Reservierung per E-Mail: office@grossundklein.info.

Bei beiden Vorstellungen werden diverse Flöten und ein Klavier verwendet. Auf melodiöse Art und mit Worten lassen die Akteure zur Freude ihrer Zuhörer*innen manch liebes Getier erscheinen. Die Bezirke Floridsdorf und Josefstadt fördern dieses Projekt. Anwesende haben die gültigen Corona-Bestimmungen zu beachten. Nach dem garantiert „märchenhaften“ Teil benützen die Kleinen mit tatkräftiger Hilfe von Profis selbst die Instrumente. Die Veranstaltungen dauern bis zirka 11.15 Uhr. Details zur Konzert-Reihe „Klassik Cool!“ im Internet: www.grossundklein.info.

Kontaktaufnahme mit dem Bezirksmuseum Floridsdorf: Telefon 0664/55 66 973 (Leitung: Ferdinand Lesmeister) bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at. Mitteilungen an das Bezirksmuseum Josefstadt: Telefon 403 64 15 (Leitung: Maria Ettl) bzw. E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at. Umfassende Angaben über die 2 Museen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

