Internetwirtschaft trifft sich bei ISPA-Weihnachtsfeier

Bei der ersten Weihnachtsfeier der ISPA seit drei Jahren hatte die Internet-Branche allen Grund, stolz auf sich zu sein.

Wien (OTS) - Rund 200 Gäste kamen zur Weihnachtsfeier der ISPA, und das aus allen Bereichen der Internetwirtschaft. Dazu gesellten sich Stakeholder:innen aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft, kurz: Alle, die mit dem Internet arbeiten, kamen zusammen. Begrüßt wurden sie von ISPA-Präsident Harald Kapper und ISPA-Generalsekretär Stefan Ebenberger.

Sie ließen in ihrer Begrüßung ein ereignisreiches Jahr Revue passieren. Ebenberger sagte: „Die Internet-Branche hat sich in einem ereignisreichen Jahr gut geschlagen und gezeigt, was sie kann. Denn die Herausforderungen waren groß: von den Sperren russischer Propagandamedien zu den ungewollten Netzsperren im Sommer, über einschneidende Regulierungsentscheidungen bis hin zu den hohen Energiepreisen. Die Internetwirtschaft kann stolz sein, wie sie mit diesen Herausforderungen umgegangen ist und wird sich diesen auch im nächsten Jahr erfolgreich stellen. Heute gilt es, Dank zu sagen und den entscheidenden Beitrag der Branche für unsere moderne Gesellschaft zu feiern.“

Kapper ergänzte: „Wir freuen uns, dazu einen Teil beizutragen. Die ISPA hat heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiern können und langsam, aber sicher sind unsere Botschaften allgemeiner Konsens. Wir konnten zeigen, dass wir eine starke Interessenvertretung für die große Mehrheit der Branche sind und wie wichtig und erfolgreich unser Weg der Gemeinsamkeit ist. Dafür danken wir unseren Mitgliedern von Herzen und wünschen ihnen und allen Freund:innen und Partner:innen der ISPA frohe Feiertage und für 2023 viel Erfolg und Gesundheit!“

