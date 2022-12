FPÖ – Nepp: Ludwig und Hacker treiben das Gesundheitspersonal in den Drogenkonsum

Ärzte und Pflegepersonal prangern verheerende Zustände in den Wiener Gemeindespitälern an

Wien (OTS) - Schockiert über den dramatischen Bericht einer Ärztin aus einem Wiener Gemeindespital, wonach immer mehr Ärzte aufgrund von Überlastung mit massiven Drogenproblemen zu kämpfen haben, zeigt sich der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp. „Tatsache ist, dass der Ärzte- und Pflegekräftemangel besonders die Wiener Gemeindespitäler betrifft. Verantwortlich dafür ist das jahrelange Politik-Versagen der SPÖ-Gesundheitsstadträte und das Missmanagement der unfähigen roten Manager im Wiener Gesundheitsverbund von Generaldirektorin Kölldorfer-Leitgeb und dem medizinischen Direktor Binder abwärts“, kritisiert Nepp.

Es sei skandalös, dass SPÖ-Bürgermeister Ludwig und SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker diesem Treiben tatenlos zuschauen und die Verantwortung immer auf andere abschieben. „Ludwig und Hacker müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihrer Politik das Gesundheitspersonal in den Drogenkonsum zu treiben und damit das Leben der Patienten in Wien zu gefährden“, so Nepp.

Der Wiener FPÖ-Obmann fordert den umgehenden Rücktritt des Gesundheitsverbund-Managements und von SPÖ-Stadtrat Hacker. „Diese Personen haben lange genug bewiesen, dass sie es nicht können. Es braucht endlich Experten statt SPÖ-Dilettanten in der Wiener Gesundheitspolitik“, so Nepp.

