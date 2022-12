„Orientierung“-Spezialausgabe zum Auftakt des multimedialen Schwerpunkts „Füreinander“

„Füreinander: Schauplätze der Solidarität“ am 4. Dezember um 12.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein „jugoslawienerischer“ Rapper, der an den Grenzen Bosniens für geflüchtete Menschen im Einsatz ist, ein gelbes Elektroauto, das in Maria Anzbach eine ganze Marktgemeinde mobilisiert, und Gemüse, das in Hall in Tirol aus der Suchtspirale hilft: Zum Auftakt des Schwerpunkts „Füreinander“ der ORF-Hauptabteilung „Religion und Ethik multimedial“ (Details unter presse.ORF.at) versucht die „Orientierung“-Spezialausgabe „Füreinander – Schauplätze der Solidarität“ am Sonntag, dem 4. Dezember 2022, um 12.30 Uhr in ORF 2 das Potenzial von Solidarität in der Praxis und ihr Wesen mithilfe von Experten und Wissenschafterinnen aus Politik- und Sozialwissenschaft, Ethik und Meinungsforschung auszuloten.

In Krisenzeiten erscheint es als ein besonderer Kraftakt: das Füreinanderdasein. Angesichts der Pandemie, des Kriegs in der Ukraine und in persönlichen Momenten der Hoffnungslosigkeit liegt der Rückzug in die eigenen vier Wände vermeintlich näher als ein Aufeinanderzugehen. Ein Team der „Orientierung“ hat Schauplätze der Solidarität besucht und Menschen getroffen, die im „Füreinander“ einen Weg aus der Krise gefunden haben. Eine Reportage von Marcus Marschalek und Sandra Szabo, Mitarbeit: Nikolaus Hofer und Jutta Steiner.

