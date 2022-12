„Hohes Haus“ über den Umgang mit radikalem Klimaaktivismus

Am 4. Dezember um 12.00 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio sind die Umweltsprecher Walter Rauch, FPÖ, und Lukas Hammer, Die Grünen

Rebekka Salzer präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus" am Sonntag, dem 4. Dezember 2022, um 12.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Klebrig

Seit Februar kleben sich Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ immer wieder überraschend auf Straßen oder in öffentlichen Gebäuden fest und wollen durch das Mittel des zivilen Ungehorsams die Bundesregierung zu Maßnahmen gegen die Klimakrise zwingen. Ist derartiger Aktionismus strafbar oder zulässig, ist er der Bevölkerung zumutbar und welche Folgekosten verursacht er? Claus Bruckmann versucht, diesen Fragen auf den Grund zu gehen.

Im Studio diskutieren Walter Rauch, FPÖ, und Lukas Hammer, Die Grünen. Beide sind die Umweltsprecher ihrer Parteien.

Zäh

Im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss waren in dieser Woche Bundeskanzler Karl Nehammer und die niederösterreichische Landeshauptfrau und Ex-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner geladen. Die Kurzfassung: „wie gehabt“! Die Auskunftspersonen hatten zu den befragten Gegenständen wenig Wahrnehmung und ausschweifende Geschäftsordnungsdebatten waren zäh und zeitintensiv. Kommende Woche soll der letzte Befragungstag stattfinden – außer SPÖ, FPÖ und NEOS einigen sich doch noch auf eine Verlängerung. Marcus Blecha mit den Details.

Emotional

Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs wird auch in der Schweiz heftig darüber diskutiert, was zur Neutralität passt und was nicht. Neutralitäts-Hardliner wollen eine strikte Form der Neutralität in der Verfassung verankern. Der Schweizer Bundespräsident hätte die Neutralitätspolitik gerne an die aktuelle Situation angepasst. Das Thema wird jedenfalls sehr emotional debattiert, berichtet Schweiz-Korrespondentin Marion Flatz-Mäser.

