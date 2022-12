Weidinger: Stromkostenbremse schafft Anreiz zum Geld sparen!

ÖVP-Konsumentenschutzsprecher: Infoportal zu Österreichs Energiesituation hilft zusätzlich Kosten zu sparen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Seit 1. Dezember ist die Strompreisbremse in Österreich für unsere Haushalte in Kraft - gerade in der Vorweihnachtszeit ein wichtiges Zeichen zur Entlastung der Menschen. Die heimischen Haushalte profitieren dadurch von durchschnittlich 500 Euro pro Haushalt und Jahr.“ Das sagte heute, Freitag, ÖVP-Konsumentenschutzsprecher Abg. Peter Weidinger.

Der Abgeordnete verweist zudem auf ein Informationsangebot im Internet, mit den Verbraucherinnen und Verbraucher den besonders teuren und klimaschädlichen Spitzenverbrauch reduzieren können: Sieht man beim Online-Entlastungsrechner des Finanzministeriums die persönliche Entlastung für jeden Einzelnen, so gibt es nun online auf energie.gv.at ein Infoportal zur Energiesituation. Es wird eine Prognose der Stromspar-Stunden für den nächsten Tag dargestellt. Damit ist ersichtlich, ob und zu welcher Tageszeit wenig Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Wasser, Sonne und Biomasse erzeugt werden kann und daher Gaskraftwerke einspringen müssen. Die Vorhersagen basieren auf den Rechenmodellen der Austrian Power Grid (APG), die das überregionale Stromnetz in Österreich betreibt und daher Einblick in die Spitzenzeiten und wie hoch der Anteil an erneuerbaren Quellen ist, hat. So sieht man dann, wann die Inbetriebnahme des Wäschetrockners am besten ist. „Das spart nicht nur Geld, sondern stärkt auch die Eigenverantwortung und führt zu einer höheren Bewusstseinsbildung“, unterstreicht Weidinger.

„Durch diese Kombination von finanzieller Unterstützung durch die Regierung und Empfehlungen und praktische Verbrauchertipps sparen wir Energie, senken die Blackout- Gefahr, schützen wir das Klima und machen Österreich unabhängiger von Energieimporten und stärken unsere Haushalte“, schloss Weidinger.

