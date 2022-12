MUK: Österreichische Erstaufführung des Musicals Elegies

Wien (OTS) - Endlich ist Elegies. Lieder für Engel, Punks und Dramaqueens. Ein Musical auch in Österreich zu sehen. Am Mittwoch, 15. Dezember um 19.00 Uhr, feiert das Stück als Produktion des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater (MUNTER) der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), einem Unternehmen der Wien Holding, seine österreichische Erstaufführung. Bis einschließlich 20. Dezember 2022 stehen fünf Vorstellungen im MUK.theater auf dem Programm.

Über 30 Jahre ist es her, dass das Musical aus der Feder der Komponistin Janet Hood in New York Premiere feierte und bis 2018 sollte es dauern, dass die deutschsprachige Übersetzung vorlag und das Musical im Admiralspalast in Berlin auf die Bühne kam. Zwischen 15. und 20. Dezember wird das Stück nun in einer Produktion des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater (MUNTER) erstmals in Österreich zu erleben sein.

„In den letzten Jahren haben wir an der MUK vermehrt Stücke gezeigt, die zuvor noch nie auf einer Bühne in Österreich zu sehen waren. Die Musicalabende im MUK.theater erfreuen sich gerade deshalb großer Beliebtheit und haben sich zu einem echten Geheimtipp entwickelt“, freut sich Rektor Andreas Mailath-Pokorny.

„Dass wir die Rechte für die österreichische Erstaufführung erhalten haben, freut mich wahnsinnig“, sagt Alex. Riener. Mit Dezember 2021 hat die Regisseurin die Leitung des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater, kurz MUNTER, übernommen. Diesen in all seinem Facettenreichtum vom Chanson über die Operette bis hin zum Musical zu präsentieren, ist ihr wichtig: „Das inhaltlich als auch in seiner Struktur topaktuelle Musical Elegies. Lieder für Engel, Punks und Dramaqueens ist eines der ganz wenigen, dessen Musik von einer Frau komponiert wurde. Das Kreativteam hat gemeinsam mit den Studierenden einen Abend kreiert, der unter die Haut geht.“

Neue Perspektiven

Inspiriert vom AIDS Memorial Quilt, der mittlerweile aus rund 44.000 Geschichten besteht, stellt das Musical Texte und Erzählungen von HIV-infizierten oder an AIDS-erkrankten Menschen in den Mittelpunkt: Die Zuschauer*innen begegnen im Laufe des Abends unterschiedlichen Charakteren, die auf irgendeine Weise mit dieser Krankheit konfrontiert, selbst betroffen sind oder mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen müssen. Im Mittelpunkt stehen die persönlichen Schicksale der Betroffenen und ihre ergreifenden Geschichten, die uns einmal mehr den Stellenwert der Freude am Leben, der Liebe und des gemeinsamen Lachens und Feierns herzzerreißend vor Augen führen. Die Message ist klar: Es kann jeden treffen.

Das Ergebnis, eine eindrucksvolle und vor allem gefühlvolle Collage, wird von den Studierenden des 2. und 3. Jahrgangs des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater (MUNTER) auf die Bühne im MUK.theater gebracht. Um dem Publikum neue Perspektiven zu eröffnen, wird der Saal für diese Produktion räumlich umgestaltet. Regie führt Carsten Lepper, er war bei der umjubelten deutschen Erstaufführung im Admiralspalast Berlin selbst als Darsteller dabei.

Da die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauer*innenraum aufgebrochen werden, „wird es ein einmaliges Erlebnis“, ist sich Alex. Riener sicher und verrät: „Das Publikum kann selbst entscheiden, wie sehr es sich auf das Stück einlässt – mittendrin oder doch lieber wie gewohnt auf der Tribüne? Auf jeden Fall, ein Abend, den man sich nicht entgehen lassen sollte“.

Einzigartige Ausbildung

Bis heute ist die MUK die einzige Universität Österreichs, die ein akademisches Vollzeitstudium im Bereich Musical anbietet. Den Erfolg und die Qualität der Ausbildung belegen die vielen prominenten Absolvent*innen, aber auch die konstant hohe Zahl an Bewerbungen. Nur die besten acht bis zehn aus insgesamt bis zu 250 Bewerber*innen werden jährlich in den acht Semester umfassenden Bachelor-Studiengang Musikalisches Unterhaltungstheater aufgenommen. Ziel des praxisbezogenen und zeitgemäßen Studiums ist es, Künstlerpersönlichkeiten für die großen nationalen und internationalen Bühnen auszubilden. Nach dem Studium reüssieren sie in den Sparten Schauspiel, Tanz und Gesang und sind bereit für ihre individuellen Karrieren in den Genres Musical, Entertainment, Popmusik, Operette, Oper, Performance und Kabarett. In den letzten Jahren wurde die Ausbildung zusehends internationalisiert und Kooperationen ausgebaut. In Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Wien organisiert die MUK jährlich eine Gala, bei der die Studierenden mit bereits etablierten Stars gemeinsam auf der großen Bühne im Ronacher bzw. Raimund Theater stehen.

Elegies. Lieder für Engel, Punks und Dramaqueens. Ein Musical (Österreichische EA)

Musik: Janet Hood; Buch & Liedtexte: Bill Russell

Deutsche Fassung von Daniel Witzke (Monologe) und Robin Kulisch (Liedtexte)

Musikalische Leitung: Peter Uwira / Regie: Carsten Lepper / Choreographie: Lorna Dawson /

Bühne: Petra Fibich / Kostüm: Katharina Kappert / Regieassistenz: Linda Koprowski

Premiere: Donnerstag, 15. Dezember 2022, 19.00 Uhr

Weitere Vorstellungen: 16. und 19. Dezember 2022 jeweils um 19.00 Uhr; 20. Dezember 2022, 13.00 Uhr (Lunch-Vorstellung) und 19.00 Uhr

MUK.theater, Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Johannesgasse 4a, 1010 Wien

Tickets zu je € 15,-/9,- (ermäßigt) an der Kassa der MUK erhältlich unter +43 1 512 77 47 255, kassa@muk.ac.at oder www.muk.ac.at

