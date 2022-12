Holzleitner: Lohntransparenz in Österreich umsetzen!

EU-Richtlinie ist ein Meilenstein – Österreich hat riesigen Aufholbedarf

Wien (OTS/SK) - Die Lohnunterschiede sind in Österreich im Europavergleich sehr hoch. Die aktuelle Lohnsteuerstatistik der Statistik Austria zeigt, dass der Anteil der Männer in den höheren Einkommensgruppen steigt. In der Gruppe mit den höchsten Bezügen ist der Anteil der Männer 11,7 Prozent, der Anteil der Frauen 6,4 Prozent. In der niedrigsten Einkommensgruppe ist der Frauenanteil mit 14,9 Prozent doppelt so hoch wie jener der Männer mit 7,6 Prozent. ****

„Auf EU-Ebene ist mit der Einigung zu einer Lohntransparenzrichtlinie ein Meilenstein gelungen. Die Vizepräsidentin des Europaparlaments Evelyn Regner hat die Richtlinie für das Europäische Parlament maßgeblich mitverhandelt“ so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. „Jetzt ist die österreichische Bundesregierung am Zug, die ihren Beitrag zur Umsetzung leisten muss“ so Holzleitner.

Die Richtlinie sieht vor, dass Beschäftigte ein Anrecht auf detaillierte Informationen über die Gehälter in ihrem Unternehmen erhalten und somit ihre Entlohnung besser vergleichen können. Weitere wichtige Punkte sind die Anwendung der Lohntransparenz auf Unternehmen ab 100 Beschäftigten, ein Verbot von Verschwiegenheitsklauseln, Geldstrafen bei Nichteinhaltung und die Stärkung von Gewerkschaften. Bis 15.12.2022 wird der konkrete Text ausverhandelt und die endgültige Einigung erwartet.

„Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Österreich hat europaweit enormen Aufholbedarf. Wir können die Lohnschere schließen, aber nur mit guten Gesetzen“, so Holzleitner. Die SPÖ-Frauen fordern ein Lohngesetz mit Strafen bei Unterbezahlung, eine höhere Bezahlung in frauendominierten Branchen, einen Rechtsanspruch auf gratis ganztägige Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr, einen fixen Anteil der Karenz für Väter, kürzere Vollzeit.

„Die Einigung zur EU-Richtlinie ist ein Durchbruch. Die Bundesregierung darf diesen frauenpolitischen Meilenstein nicht verschlafen. Wir haben keine Lust noch 100 Jahre auf Lohngerechtigkeit zu warten“ so Holzleitner. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at