SOMMER RHAPSODIE IM GARTEN – Vorverkauf startet 3. Dezember

Das erfolgreiche Kunst und Kulinark-Festival im Park des Gartenpalais Liechtenstein findet zum vierten Mal an Sommerabenden im Juli und August statt.

Wien (OTS) - Mit literarischen Sternstunden, musikalischen Höhenflügen und komödiantischen Publikumslieblingen bietet die Sommer Rhapsodie im Garten von 10. Juli bis 9. August 2023 ein abwechslungsreiches Programm. Erwartet werden diesmal u. a. Adele Neuhauser und Christian Dolezal, Erwin Steinhauer, Cornelius Obonya, Elena Uhlig und Fritz Karl, Thomas Quasthoff, Wolfgang Muthspiel, Max Simonischek und Simone Kopmajer sowie Adi Hirschal und Wolfgang Böck. Die JUNGE Sommer Rhapsodie wird nach erfolgreichem Auftakt fortgesetzt. Der Vorverkauf startet am 3. Dezember.



»Sommerabende unter den historischen Baumbeständen zwischen Gartenpalais und Hofkellerei laden mit Kunst und Kulinarik auch 2023 zum Verweilen und Genießen ein«, versprechen Prinz Constantin und Prinzessin Marie von und zu Liechtenstein. »Wir freuen uns sehr, dass wir unserem Publikum mit der Sommer Rhapsodie und ihrem einzigartigen Ambiente zum bereits vierten Mal ein hochkarätiges Programm bieten dürfen!«



Die Programmverantwortlichen Mena Scheuba-Tempfer und Melanie Hirsch setzen einmal mehr ihr erfolgreiches Konzept mit Veranstaltungen aus Literatur, Kabarett und Theater sowie Konzerten von Klassik bis Groove fort. Freuen kann man sich u. a. auf literarische Sternstunden mit Erwin Steinhauer, Cornelius Obonya, Max Simonischek und Simone Kopmajer, musikalische Höhenflüge mit Thomas Quasthoff und Wolfgang Muthspiel oder komödiantische Publikumslieblinge wie Adele Neuhauser, Christian Dolezal, Elena Uhlig, Fritz Karl, Adi Hirschal und Wolfgang Böck.



Nach erfolgreichem Auftakt im letzten Jahr sorgt die Programmschiene JUNGE Sommer Rhapsodie mit Kinderopern, Führungen und Workshops für Familien, Kinder, junge und junggebliebene Kulturinteressierte auch diesmal für ein abwechslungsreiches Programm während der Sommermonate.



Für das leibliche Wohl sorgt wieder das Team der Hofkellerei im Gartenpalais mit kulinarischen Köstlichkeiten, Wein und Prickelndem aus der Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein sowie erfrischenden Getränken, die am Sitzplatz genossen werden können. Zusätzlich angeboten wird in diesem Jahr wieder ein Kulinarik-Paket mit einem mehrgängigen Menü.



Mehr Informationen unter www.sommerrhapsodie.at

