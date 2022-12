„Lieder und Texte zur Adventzeit“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ organisiert eine vorweihnachtliche Veranstaltung am Samstag, 3. Dezember, im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Der stimmungsvolle Abend hat den Titel „Every Time I Feel The Spirit“. Dargeboten wird das bunte Programm „Lieder und Texte zur Adventzeit“. Susanne Öller (Mezzosopran und Klavier) und Felix Brachetka (Bariton) tragen ausgesuchte Melodien von Caldara, Händel, Schubert und weiterer Tondichter vor. Abgerundet wird der Klangbogen durch mitreißende „Gospel-Songs“. Beginn: 18.00 Uhr. Besucher*innen müssen die aktuellen Corona-Regeln beachten. Das ehrenamtlich agierende Vereinsteam bittet um „Eintrittsspenden“ (pro Person 15 Euro). Information und Anmeldung: Telefon 271 96 24 (Eva Krapf) bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Auskünfte über sonstige Dezember-Veranstaltungen im Festsaal des Museums gibt der freiwillig engagierte Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Auch per E-Mail ist der Historiker erreichbar: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Susanne Öller:

www.stimmcoaching-wien.at

Sänger Felix Brachetka:

https://de-de.facebook.com/felix.brachetka/

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse