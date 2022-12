OeAD gratuliert den acht ausgezeichneten österreichischen EU-Jugendprojekten

Österreichischer Jugendpreis 2022 würdigt internationales Engagement im Jugendsektor

Wien (OTS) - In der Kategorie „Europäische Initiativen“ wurden am Donnerstag, 1. Dezember 2022, acht Projekte mit dem Österreichischen Jugendpreis 2022 geehrt. Drei mit Erasmus+ geförderte Jugendprojekte und zwei Projekte gefördert aus Mitteln des Europäischen Solidaritätskorps erhielten die begehrte Auszeichnung. Auch das Engagement junger Menschen im diesjährigen Europäischen Jahr der Jugend wurde gelobt und drei „EUer Jahr der Jugend“-Initiativen ausgezeichnet.

„Als zuständige nationale Agentur für die EU-Förderprogramme Erasmus+ und Europäisches Solidaritätskorps freut es mich besonders, dass dieses internationale Engagement des Jugendsektors in Österreich auch gewürdigt und ausgezeichnet wird. Es ist eine schöne Bestätigung für die Wirkung und Besonderheit dieser grenzüberschreitenden Initiativen in der Jugendarbeit“, gratuliert OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice herzlich.

Auszeichnung für Jugendbegegnungen und Jugendbeteiligung

Mit „Girls surfing on radio waves“, „Transversal Skills – Defeating NEET Unemployment!” sowie „Empowerment beyond borders” wurden Projekte geehrt, die den direkten Austausch von Jugendlichen aus verschiedenen Ländern förderten. Zugleich leisteten diese Projekte einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Selbstbewusstseins der beteiligten Jugendlichen: Junge Mädchen und Frauen lernten die Kunst des Radiomachens kennen und verliehen damit ihrer eigenen Stimme und Anliegen Gehör. Jugendliche, die Schwierigkeiten bei der Integration am Arbeitsmarkt haben, wurden bestärkt und erwarben wichtige neue Kompetenzen. Junge Menschen mit Fluchthintergrund konnten sich vernetzen und ihre Anliegen direkt an politische Verantwortliche weitergeben. „Erasmus+ fördert die Beteiligung und den Austausch junger Menschen und bietet den Akteurinnen und Akteuren aus der Jugendarbeit die Chance, sich europaweit zu vernetzen“, weist Jakob Calice auf die Fördermöglichkeiten der EU-Programme hin.

Applaus für Initiativen im Europäischen Jahr der Jugend

In Kooperation mit dem Bundeskanzleramt hatte der OeAD anlässlich des Europäischen Jahres der Jugend die Initiative „EUer Jahr der Jugend“ gestartet. Dadurch konnten zusätzliche finanzielle Mittel aus dem EU-Programm Erasmus+ für Aktivitäten zum Europäischen Jahr der Jugend bereitgestellt werden. „Wir freuen uns, dass durch diese Initiative die Anliegen und Themen junger Menschen in Österreich unterstützt werden konnten“, betont Jakob Calice. Stellvertretend für die vielen erfolgreich umgesetzten „EUer Jahr der Jugend“-Projekte wurden beim Österreichischen Jugendpreis drei Aktivitäten vor den Vorhang geholt: Das Beteiligungsprojekt „So sehe ich Telfs“ der Mobilen Jugendarbeit Telfs, das Projekt „Begegnung der Generationen“ der Schulsozialarbeit Sera Soziale Dienste gGmbH sowie die „Kulinarische Reise durch Europa“ des Jugend- und Kulturzentrums SPEKTRUM wurden geehrt.

Initiativen junger Menschen im Fokus

Auch Jugendprojekte aus dem Europäischen Solidaritätskorps (ESK) wurden mit dem Österreichischen Jugendpreis 2022 ausgezeichnet: Mit ihrem Solidaritätsprojekt „SDG-Botschafter/innen“ überzeugte dieses Jahr eine Gruppe junger Erwachsener die Jury. Sie haben sich die Social Development Goals der Vereinten Nationen zu Herzen genommen und wollten mehr Menschen auf diese wichtigen Ziele für nachhaltige Entwicklung aufmerksam machen. Sie organisierten Workshops und Infoveranstaltungen und bildeten sogenannte SDG-Botschafter/innen aus. Das Tiroler ESK-Freiwilligenprojekt „Volunteering for Solidarity in Tyrol“ erhielt ebenfalls eine Auszeichnung mit dem Österreichischen Jugendpreis. In diesem Projekt engagierten sich sieben junge Freiwillige aus unterschiedlichen Ländern in verschiedenen sozialen Einrichtungen in Tirol und sorgten damit für wertvollen Austausch und Unterstützung.

