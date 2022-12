Med Day 2022: Voller Erfolg der Jobmesse für Medizinstudierende sowie Jungmedizinerinnen und -mediziner

Rund 200 Studierende sowie Jungmedizinerinnen und -mediziner besuchten nach pandemiebedingter Pause die Jobmesse der Wiener Ärztekammer in Kooperation mit der ÖH Med Wien

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand gestern, Donnerstag, erstmals wieder der Med Day, die Jobmesse für Medizinstudierende sowie Jungmedizinerinnen und -mediziner, der Ärztekammer für Wien in Kooperation mit der ÖH Med Wien statt. Rund 200 Studierende sowie Jungmedizinerinnen und -mediziner haben die Veranstaltung besucht. „Ich freue mich, dass dieses Service-Angebot der Ärztekammer für Wien so gut angenommen wurde und ein reger Austausch mit den zukünftigen Ärztinnen und Ärzten Österreichs stattgefunden hat“, so Stefan Ferenci, Obmann der Kurie angestellte Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien. ****

Neben vielen Workshop-Stationen mit Simulatoren sowie spannenden Vorträgen konnten sich die Besucherinnen und Besucher auch bei den zahlreichen Messeständen über ihre Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Zu den Highlights der Veranstaltung zählten die „Skills Labs“, bei denen die angehenden Medizinerinnen und Mediziner ihre Kenntnisse in den Bereichen Sonographie, Laparoskopie, Chirurgie und Bronchoskopie vertiefen konnten. Vorträge, wie „Wer ist die Ärztekammer?“, „Mein erster Nachtdienst“ oder „Dosierungshilfe beim Kindernotfall“ rundeten das Programm ab. Ein voller Erfolg war auch der Vortrag vom Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsidenten der Ärztekammer für Wien, Erik Randall Huber, mit dem Titel: „Die Ordination als Arbeitgeber“. „Wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung sich die jungen Kolleginnen und Kollegen für die Niederlassung interessieren, freut mich das riesig.“

Während der gesamten Veranstaltungsdauer standen außerdem Funktionärinnen und Funktionäre der Ärztekammer Wien den Jungmedizinerinnen und Medizinern mit Rat und Tat zur Seite. „Die beruflichen Rahmenbedingungen für Ärztinnen und Ärzte sind derzeit nicht einfach. Daher ist es wichtig, ein Ohr für die Anliegen und Sorgen der angehenden Medizinerinnen und Mediziner zu haben. Trotz allem ist Ärztin bzw. Arzt ein lohnender und schöner Beruf. Das wollen wir den künftigen Kolleginnen und Kollegen vermitteln und ich freue mich, dass wir mit dem Med Day einen Beitrag dazu leisten konnten“, so Vizepräsident Ferenci abschließend. (rp)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien

Mag.a Raphaela Pammer

+436649697520

pammer @ aekwien.at

http://www.aekwien.at