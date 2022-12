Webentwickler von drunomics gewinnen bei den Drupal Splash Awards 2022 zwei Awards und drei Sonderpreise

Wien/Hamburg (OTS) - Anfang November wurden die Splash Awards zum 5. Mal in Deutschland vergeben - heuer mit 35 Nominierungen aus Österreich und Deutschland. Das österreichische Webentwickler-Team drunomics wurde gleich zweifach ausgezeichnet: mit der k-digital Multisite und valuita.at für die besten österreichischen Websites in den Kategorien Medien und Enterprise National. Heuer wurden die Projekte in neun Kategorien sowie mit sechs Sonderpreisen ausgezeichnet. Insgesamt zwei erste Plätze sowie drei Sonderpreise gingen dabei an drunomics.

k-digital Multisite - Gewinner in der Kategorie Verlage/Medien sowie „Greatest Business Case“ und „Best Austrian Project“

Der Splash Award in der Kategorie Verlage/Medien geht zum vierten Mal in Reihe an drunomics. In diesem Jahr konnte sich das von k-digital und drunomics umgesetzte State-of-the-Art-Konzept für die k-digital Multisite Installation, die auf Basis von Drupal 9 und Thunder für das Online-Angebot des KURIER-Netzwerks entwickelt wurde, mit futurezone.at, events.at und freizeit.at durchsetzen. Mit den Sonderpreisen für den „Greatest Business Case“ und das „Best Austrian Project“ war es gleichzeitig das erfolgreichste Projekt der heurigen Splash Awards.

"Die k-digital Multisite erreicht 3,1 Millionen Unique User und ist mit über 25 Millionen Visits pro Monat einer der wichtigsten Nachrichtendienste Österreichs. Das Erfolgsrezept dieses Projekts ist das hochqualifizierte und innovationsfreudige Team, das im Rahmen eines Web Development Squad effizient zusammenarbeitet. Das Development-Team von k-digital betreut die Frontend-Applikationen, während wir bei der Weiterentwicklung des zentralen Drupal-Backends unterstützen.”

Oliver Berndt, Managing Partner & COO von drunomics

"Diese Auszeichnungen bestätigen die Innovation, Qualität und Effizienz der Multiplattform-Strategie. In Zukunft wollen wir gemeinsam mit drunomics dieses Know-How auch anderen Online-Medien als innovatives und in der Praxis vielfach bewährtes Lösungspaket anbieten. Die geballte Medienkompetenz von k-digital kombiniert mit der technischen Expertise von drunomics erlaubt uns professionelle Onlinemedien-Angebote rasch und effizient zu etablieren und wenn gewollt auch zu vermarkten.”

Martin Gaiger, Geschäftsführer von k-digital

Innovative Investmentlösungen auf valuita.at - ausgezeichnet in der Kategorie Enterprise National sowie „Most inspiring technical solution“

Ein Splash Award in der Kategorie Enterprise National ging ebenfalls an drunomics. Das Projekt "VALUITA - das Veranlagungsunternehmen mit der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Immobilienexperten" wurde zusätzlich mit dem Sonderpreis „Most inspiring technical solution“ ausgezeichnet. Aus technischer Sicht bilden Drupal 9 und die Distribution lupus.digital die Basis. Performance-, SEO-, und Responsive Design-Optimierungen spielen bei diesem Projekt eine wichtige Rolle.



"Das spannende an unserer Lösung für valuita.at ist, dass es uns gelungen ist die Vorteile des Drupal CMS mit dem JavaScript Framework Nuxt.js im Frontend optimal zu kombinieren: Während die Bearbeitung der Webseite wie gewohnt einfach mit dem Drupal CMS erfolgt, kann mittels NuxtJS das Frontend statisch vorgeneriert und so das Hosting besonders kostengünstig, ausfallsicher und äußerst performant erfolgen.”

Wolfgang Ziegler, Managing Partner & CTO von drunomics

"Hervorragende Performance, SEO, geringe Fehleranfälligkeit und hohe Sicherheit: das sind die wichtigsten Aspekte, die wir bei der Zusammenarbeit mit drunomics sehr schätzen. Ein guter Partner bei schneller und unkomplizierter technischer Umsetzung, die unseren qualitativen Anforderungen entspricht. Die Gestaltungsmöglichkeiten und hohe Flexibilität für Redakteure ermöglichen unsere Expertise rasch an unsere Klienten zu vermitteln. Wir gratulieren zum Splash Award!“

Walter Neumann, CEO von VALUITA

Die ersten Splash Awards wurden 2014 in Amsterdam präsentiert. Seither werden die Auszeichnungen jährlich vergeben und dabei auch die besten Drupal-Projekte aus Deutschland und Österreich ausgezeichnet.

Weitere Informationen zu den Splash Awards finden Sie unter: http://www.splashawards.de/



Rückfragen & Kontakt:

drunomics GmbH

Oliver Berndt, MBA MAS

Managing Partner & COO

+43 676 533 18 90

oliver.berndt @ drunomics.com