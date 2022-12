Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell verankern

Wien (OTS) - Mit dem Inkrafttreten der neuen EU-Richtline werden ca. 2.000 Unternehmen in Österreich ab spätestens 2025 zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts verpflichtet. Die mit der Erstellung eines solchen Berichts verbundene Analyse des Unternehmens bietet die große Chance, Nachhaltigkeit langfristig im Geschäftsmodell zu verankern.



„Natürlich muss die Reporting-Fähigkeit im Sinne der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sichergestellt werden; wir betrachten Nachhaltigkeit gemeinsam mit unseren Kund:innen aber viel umfassender: Wie gelingt es uns, Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell zu verankern und das Unternehmen so am Markt und in Bezug auf Mitarbeiter:innengewinnung auch für die Zukunft optimal zu positionieren?“, betont MMag. Dr. Jörg Schönbacher, Partner bei BDO. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Unternehmen in seiner Gesamtheit inklusive der Lieferketten und Wettbewerbslandschaft analysiert, damit Prozesse und Strategien sowie Steuerung und Controlling optimal aufgestellt werden können. Die so gewonnenen Daten bilden die Basis für die Nachhaltigkeitsberichterstattung.



Strategische Verankerung von Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell

„Wir setzen für Kund:innen ein individuelles Projekt- und Datenmanagement auf und definieren gemeinsam konkrete Ziele, um Nachhaltigkeit in der Strategie zu verankern und somit Mehrwert zu stiften“, führt Sebastian Freiberger, BA MSc, Manager bei BDO, weiter aus. Am Ende des Prozesses sind die Unternehmer:innen in der Lage, die regulatorischen Anforderungen des Berichts selbständig zu erfüllen und immer wieder Verbesserungen im laufenden Geschäft vorzunehmen. „Wir enablen unsere Kund:innen und liefern ihnen das Rüstzeug, sowohl Berichtspflicht als auch nachhaltige Unternehmensführung selbständig zu meistern“, erklärt er.



Nachhaltigkeit als Innovationsmotor

In vielen Fällen unterstützen die BDO Consultants auch Unternehmen, die Nachhaltigkeit bereits im Geschäftsmodell verankert haben und als Innovationsmotor nutzen. Vor allem im Technologiebereich seien smarte Nischenlösungen gefragt, die in vielen Fällen zur Lösung der Klimakrise beitragen können. Neben der Suche nach Best Practice Beispielen und der Beantragung passender Förderungen, z.B. im Rahmen des Green Deals, hilft das Team auch, geeignete internationale Kooperationspartner zu finden. „Es gibt aktuell viel positiven Rückenwind aus der öffentlichen Debatte um CO2-Bepreisung und Konsument:innenverhalten. Dadurch sind nachhaltige Geschäftsmodelle stark im Aufwind, werden langfristig betrachtet und das Interesse an Kooperationen steigt“, so MMag. Dr. Jörg Schönbacher. „Letztlich bietet der Fokus auf Nachhaltigkeit eine umfassendere Perspektive und großes Potenzial für die Verbesserung des ganzen Unternehmens.“



Großer Reporting-Aufwand

„Verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung ab spätestens 2025 – das scheint noch weit weg zu sein. Der Reporting-Aufwand ist aber keinesfalls zu unterschätzen“, betont der erfahrene Berater. „Unternehmer:innen tun gut daran, sich zeitnah mit der kommenden Berichtspflicht auseinanderzusetzen.“





