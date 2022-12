Lieferkettengesetz – SPÖ-Bayr: Wichtiger Schritt für Menschenrechte und Umwelt, mit viel Luft nach oben

Allgemeine Ausrichtung für ein europäisches Lieferkettengesetz im EU-Ministerrat heute beschlossen

Wien (OTS/SK) - „Ich gratuliere der tschechischen Ratspräsidentschaft für diesen wichtigen Schritt hin zu mehr Verantwortung in globalen Wertschöpfungsketten! Es ist bedauerlich, dass Minister Kocher sein Statement heute Vormittag im Rat nicht dafür genutzt hat, ein starkes Bekenntnis für die Bedeutung des Schutzes von Menschenrechten und Umwelt in globalen Wertschöpfungsketten abzugeben“, so Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, und ergänzt: „In den nun folgenden Verhandlungen mit dem EU-Parlament hoffe ich auf eine Einigung, die auch den Finanzsektor für die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Auswirkungen seines Handelns umfassend zur Verantwortung zieht“, so Bayr abschließend. **** (Schluss) lp

