SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer fordert bessere Armutsbekämpfung

Gratis-Kindergartenbus im verpflichtenden letzten Kindergartenjahr

Wien (OTS/SK) - Enttäuscht zeigte sich SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer Donnerstag angesichts der mangelnden Armutsbekämpfung von Seiten der Regierung: „Ich erhalte laufend Hilferufe von Familien, die angesichts der Teuerung nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Geld auskommen sollen. Die Regierung sieht tatenlos zu.“ Die beschlossene Valorisierung der Familienleistungen sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Für besonders von Armut betroffene Familien gibt es kaum zusätzliche Unterstützung. Dabei liegen niederschwellige Vorschläge auf dem Tisch,“ so Wimmer gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Es ist für Wimmer unverständlich, warum ihre Anträge zum Gratis-Mittagessen in allen Bildungseinrichtungen und zum Gratis-Kindergartenbus für das verpflichtende letzte Kindergartenjahr im heutigen Familienausschuss vertagt worden sind. „Gerade die Lebensmittelpreise sind in den letzten Wochen stark gestiegen. Gratis-Mittagessen für alle Kinder in den Bildungseinrichtungen würde den Druck aus den Familien nehmen. Dadurch würden die Kinder zumindest einmal am Tag ein qualitativ hochwertiges, warmes Essen erhalten,“ betont die SPÖ-Familiensprecherin. Ihr Antrag zum Gratis-Kindergartenbus für das letzte verpflichtende Kindergartenjahr würde nicht nur die Gemeinden und die Eltern entlasten, die sich so die Fahrtkosten sparen würden: „Der Gratis-Kindergartenbus ist zusätzlich ein Betrag zum Klimaschutz und zur Verkehrssicherheit. Die „Elterntaxis“ vor den Bildungseinrichtungen führen oft zu gefährlichen Situationen. Durch den Gratis-Kindergartenbus wird die Anzahl reduziert.“ Die SPÖ-Familiensprecherin fordert abschließend die Bundesregierung auf – speziell Familienministerin Raab – endlich mehr Maßnahmen zur Armutsbekämpfung, insbesondere für Familien und Kinder, zu setzen. (Schluss) PP/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at